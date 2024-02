Hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanúja is felmerült V. Naszály Márta körül + videó

Megosztás itt:

„Nem kértem védelmi pénzt se Szamos Miklóstól, se senki mástól. Szamos Miklós rágalmaz engem, be fogom perelni és meg fogom nyerni a pert" – így tagadta V. Naszályi Márta, a budapesti I. kerület baloldali polgármestere, hogy védelmi pénzt kért volna a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosától, amivel Szamos Miklós vádolta meg.

„Tulajdonképpen a választására kért pénzt. Arra, hogy megválasszák polgármesternek. Cserébe azt ígérte, hogy olyan szerződésmódosítást csinálunk, hogy engem innen ne lehessen még bűncselekménnyel sem kirúgni” – nyilatkozta a cukrászda tulajdonosa.

Az ügy tisztázására az érintett első kerület vizsgálóbizottságot állított fel, hogy kiderítsék, mi is történt valójában. A testület elnöke most arról számolt be, hogy több bűncselekmény gyanúja is fennállhat.

„Ezek a bűncselekmények a hivatali visszaélés, a hűtlen kezelés, a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása” – sorolta Gulyás Gergely Kristóf, a FIDESZ–KDNP I. kerületi önkormányzati képviselője.

A vizsgálóbizottság a jelentését a február 29-i képviselőtestületi ülésen terjeszti be, és egyúttal azt kéri a közgyűléstől, hogy az iratokat juttassák el az illetékes hatóságokhoz is.