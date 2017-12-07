2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Huszonhárman szenvedtek fagyhalált december elejéig

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 13:34

Magyarországon huszonhárman szenvedtek fagyhalált december elejéig – közölte szerdán a Magyar Szociális Fórum.

Az áldozatok közül nyolcan a szabad ég alatt hűltek ki, nyolcan fűtetlen lakásban, heten pedig kórházban hunytak el, mert már nem tudtak rajtuk segíteni.

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