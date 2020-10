1374 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 36.596 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 20 beteg, így az elhunytak száma 933 főre emelkedett, 9683-an pedig már meggyógyultak. A járvány második hulláma egyértelműen felszálló szakaszba érkezett Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Húsz óvodás került karanténba Pécsett, mert az egyik intézményben dolgozó szociális munkás új koronavírus tesztje pozitív lett. Kertész Imre hatalmas intellektusú ember volt, akit nem lehet beskatulyázni és nem is volt kérdés, hogy a hagyatékát nem Berlinben, hanem Budapesten kell kialakítani, mert ez az ő városa - mondta Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet megnyitásán. Momentum EP-képviselője, Donáth Anna egy kiszivárgott videófelvételen azzal „büszkélkedik", hogy háromnaponta informálisan egyeztet Vera Jourova bizottsági alelnökkel - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon. Varga Judit szerint a közös élő televíziós vitájukon Donáth Anna „ország-világ" előtt letagadta, hogy sűrűn egyeztetne Vera Jourovával Magyarországgal kapcsolatban, bármi köze lenne a Magyarország elleni összehangolt brüsszeli támadásokhoz. Ez az egész ellenzék újabb őszödi beszéde – így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Informátor által nyilvánosságra hozott felvételekre. A pénteken nyilvánosságra került felvétel alapján egyértelműen kijelenthető, hogy csúnyán lebukott a Momentum - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. A judapestező Bíró Lászlóval kampányol Karácsony Gergely főpolgármester. Budapest első embere azért utazott Szerencsre, hogy személyesen támogassa a nyíltan antiszemita Bíró Lászlót. Az ellenzék közös jelöltje, Bíró Lászlónak támogatására szólított fel online sajtótájékoztatóján Varga László, az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke. Koncz Ferenc politikai életműve úgy élhet tovább legméltóbban, ha lánya, Koncz Zsófia folytatja munkáját - hangsúlyozta közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tarlós István volt főpolgármester vezetői tevékenységével jóval többen elégedettek, mint baloldali utódjáéval, Karácsony Gergelyével - derül ki a Nézőpont Intézet 800 ember megkérdezésével legfrissebb közvélemény-kutatásából. Elakadtak az ellenzéki összefogásról szóló tárgyalások a közös lista kérdése miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap ellenzéki forrásból úgy értesült, hogy bár már több mint fél éve intenzíven zajlanak az informális egyeztetések és rendszeresek a személyes találkozók is, a lista ügyében a mai napig sincs előrelépés. A városmajori közpark zöldítéséről döntött a kormány - közölte Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Összesen háromezer P+R parkoló, valamint - a vasútállomásra kerékpárral érkezők számára - legalább kétezer B+R biciklitároló tervezése indulhat meg a szombaton megjelent kormányhatározat értelmében - közölte Fürjes Balázs. 2021. január 1-jétől kedvezőbbek lesznek az áfaszabályok, kevesebbet kell majd fizetni az új otthonokért - hívta fel a figyelmet a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebookon. Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta a Magyarország által küldött részletes összefoglalókat, adatokat, összehasonlító elemzéseket a jogállamiság helyzetéről készült jelentésében - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon. Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős cseh alelnökének Magyarországot bíráló kijelentései nincsenek semmilyen hatással a magyar-cseh kapcsolatokra - mondta Szijjártó Péter a Lidové Noviny című cseh napilapnak. A világon 36,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 067 101, a gyógyultaké 25,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója, Michael Ryan szerint az európai kormányoknak határozottan kell fellépniük a koronavírus terjedése ellen, kerülni kell a tömegrendezvényeket, hogy elkerülhetők legyenek a fájdalmasabb korlátozások. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, szombatra megint megközelítette a hatezret az új fertőzöttek száma, csaknem ezren kerültek kórházba és több mint százan haltak bele egy nap alatt a betegségbe. Romániában tovább gyorsult a járvány terjedése, ezért Bukarestben és több más városban a mobiltelefonos katasztrófavédelmi riasztórendszeren keresztül is figyelmeztették a lakosságot a megnövekedett fertőzési kockázatra. Biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban a koronavírus-járvány ellenére - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild című német napilapnak nyilatkozva. Csehország nem engedheti meg magának, hogy még egyszer leállítsa gazdaságát - jelentette ki a cseh államfő a Mladá Fronta Dnes című cseh napilapnak adott interjúban. Folyamatosan nő a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, a napokban a térség öt államában többször is ezer feletti új esetet regisztráltak. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában megdőlt az új fertőzöttek rekordja, míg Szerbiában ismét száz fölé emelkedett az azonosított esetek száma. Az idősebb embereknek a koronavírus-járványal szembeni védelme érdekében Lengyelországban újból bevezetik a vásárlási idősávot a hatvan év felettiek számára - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. Ismét lefoglalták a Sea-Eye német civil szervezet Alan Kurdi nevű hajóját az olasz hatóságok - közölte az olasz parti őrség. Több mint hétszáz illegális bevándorló érkezett pénteken az afrikai partoktól a Kanári-szigetekre, ilyen tömeges migrációra 2006 óta nem volt példa a Spanyolországhoz tartozó atlanti-óceáni szigeteken - jelentette a helyi média. Az elnökjelölti vitákat szervező bizottság bejelentette: hivatalosan is törölte a második országos televíziós vitát Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden között. Tűzszünetben állapodott meg ma déltől Örményország és Azerbajdzsán a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah területén - ismertette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tárgyaló felek közös nyilatkozatát Moszkvában. Életbe lépett szombaton - helyi idő szerint délben - az Örményország és Azerbajdzsán között megkötött tűzszüneti megállapodás Hegyi-Karabahra vonatkozóan, de mindkét fél előtte és utána is arról számolt be, hogy a másik lakott területeket lő. A kirgiz biztonsági erők őrizetbe vették Almazbek Atambajev volt elnököt - jelentette az Inferfax orosz hírügynökség Atambajev pártjának egyik tagjára hivatkozva. Megállapodásra jutott a bagdadi kormány és az iraki Kurdisztáni Autonóm Régió vezetése a túlnyomó részben jazidik lakta Szindzsár városának jövőjéről - közölte az iraki miniszterelnök hivatala. Négyen életüket vesztették és többen megsérültek Bejrút nyugati részén, amikor felrobbant egy üzemanyagtartály - közölte a libanoni vöröskereszt. Terroristák megöltek egy négy éve elhurcolt svájci misszionáriust Maliban - közölte a svájci külügyminisztérium. Nagyszabású katonai parádét tartottak Észak-Koreában a sztálinista állampárt, a Munkapárt 75 évvel ezelőtti megalapításának évfordulóján. Kisebb földrengést észleltek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajólád közelében szombat hajnalban - közölte a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Megkezdődött a 13. Nemzet Vágta Budapesten, a Hősök tere körül kialakított különleges pályán. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels-KSI SE 15:10 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Dornbirn Bulldogs 4:5 - hosszabbítás után