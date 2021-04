Húsvét az élet ünnepe

8637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 679 413-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 242 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 504 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2,2 millió, közülük 891 ezren már a második adagot is megkapták. Isten a bajban is hűségesen szeret, és idén különösen fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét alkalmából. Müller Cecília országos tiszti főorvos a húsvéti ünnep idejére is azt kéri a lakosságtól, hogy nagy fegyelmezettséggel tartsa be a koronavírus-járvány miatt hozott szabályokat. A háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett szombattól már a szakrendelőket is bevonják az oltásba, hogy a húsvéti ünnepek alatt is minél többen kapják meg az oltást - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Nagyjából egy év múlva fogjuk tudni, hogy mennyi ideig van védettségünk - mondta Falus András Széchenyi-díjas immunológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az akadémikus szerint az lenne a legjobb, ha minél több vakcina lenne, minél több embert oltanának be és minél gyorsabban. Az A és AB vércsoportú koronavírus-fertőzöttek gyakrabban kerülnek súlyos tünetekkel kórházba és nagyobb eséllyel lélegeztetőgépre - mondta Rusvai Miklós virológus. Penz András halálával kapcsolatban hiába kérdezte az Origo a DK-t, nem válaszoltak rá. A portál azt szerette volna megtudni, hogy miért tüntetik el a koronavírusban elhunyt Gyurcsány-párti politikus korábbi, oltásellenes bejegyzéseit a facebookról. Penz András egy hete vesztette életét a fertőzés szövődményei miatt. Az Origo szerint azután hunyt el, hogy pártja kommunikációját követve, nem fogadta el a neki felajánlott kínai vakcinát. Az érettségi úgy teljes, ha írásbeli és szóbeli része is van - mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Városliget zöldfelülete növekszik azzal a beruházással, amelyet a főpolgármester és helyettese sérelmezett a héten - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karácsony Gergelynek és Kerpel-Fronius Gábornak írt levelében. A romániai legfelsőbb bíróság jogerősen érvénytelenítette azt az iratot, amellyel 2018 március 9-én három évre kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottját. Értetlenségének adott hangot a cseh kormányfő amiatt, miként közölhette az unió soros elnökségét betöltő Portugália, hogy megszületett a tagországok egyezsége 3 millió adag vakcina szolidáris alapon történő szétosztásáról a leginkább rászorulók között. Andrej Babis arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyezséget három érintett tagállam - Ausztria, Csehország és Szlovénia - elutasította. A cseh miniszterelnök szerint a vakcinaelosztás kulcsa nem szolidáris és nem kiegyensúlyozott, az ismertetett megoldás a nagy államok nyomására, és erővel történt. A világon 130,1 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, a gyógyultaké pedig 73,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kinyithatnak hétfőtől az éttermek és kávézók kerthelyiségei Szerbiában - döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb. Ukrajnában csaknem húszezer új megbetegedést jegyeztek fel egy nap alatt. A koronavírus-járvány terjedésének lassulását mutatja a terjedés dinamikáját mérő R reprodukciós mutató Angliára kiszámított új becslési sávja. Mecset felrobbantására készült a nyugat-szibériai Barnaul városban az ukrán nacionalisták egy helyi követője, a 21 éves helyi férfit őrizetbe vették - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Nagyon ijesztő a helyzet a Donyec-medencében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában. Egy moszkvai bíróság 2,4 millió rubelre (10 millió forintra) bírságolta meg a Twitter közösségi mikroblog-szolgáltatót, mert nem volt hajlandó eltávolítani fiatalkorúakat nem engedélyezett tüntetésben való részvételre buzdító bejegyzéseket. Lezárták az amerikai törvényhozás épületének környékét, miután egy autós elgázolt két rendőrtisztet egy ellenőrzőpontnál, majd autójával egy betonbarikádba rohant. A capitoliumi rendőrség jelentése szerint a gyanúsítottat meglőtték, amikor az ütközést követően kiszállt az autójából, és kést rántott - egy rendőr és a támadó életét vesztette. 50-an meghaltak, 66-an megsérültek egy vonatbalesetben Tajvanon, a szerelvény egy alagútban siklott ki. A szokásosnál kevesebb zarándok járta végig, de idén már megtartották a nagypénteki keresztutat Jeruzsálemben. Garázdaság megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak egy 32 éves férfi ellen, aki a budapesti, IX. kerületi Ferenc téren felállított szobrot megrongálta - közölte a rendőrség. A 81 kilogrammos Ungvári Attila bronzérmet szerzett a cselgáncsozók antalyai Grand Slam-viadalán. A Siófok KC 32:26-ra legyőzte az orosz GK Asztrahanocska csapatát a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén. Jégkorong Magyar Kupa, elődöntő: DEAC - FTC-Telekom 2:1; Hydro Fehérvár AV19 - DVTK Jegesmedvék 5:2 Női kosárlabda NB I, elődöntő: Atomerőmű KSC Szekszárd - UNI Győr-MÉLY-ÚT 90:75, az Atomerőmű 2:0-ra megnyerte a párharcot. Női kézilabda NB I: Boglári Akadémia-SZISE - Dunaújvárosi Kohász KA 28:26