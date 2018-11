Hunyadfalvát összekovácsolja a közmunka

Hunyadfalván 2013 óta vesznek részt a közmunka programban. Az idén Start Plusz Díjjal jutalmazott 73 település közül ez a legkisebb. Önfenntartásra törekednek, bikákat tenyésztenek exportra. Az itt lakóknak ez az egyetlen megélhetési lehetősége a faluban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Előtte eljártam innen dolgozni ugye hajnalban, este jöttünk, haza. Itt semmit ezenkívül mást itthon, mindig eljártunk Pestre ide-oda dolgozni, más lehetőség nem volt, meg Szolnokra amíg ment, de már ott se nagyon van. Utána jöttem ide, és azóta itt vagyok körülbelül – mondja Batku János közfoglalkoztatott. Az elnyert díjjal együtt a település 10 millió forint támogatást is kapott a Belügyminisztériumból.

Ez az életünket mentette meg, az olyan nagy összeg számunkra, hogy ebből meg tudjuk valósítani amit még későbbre terveztünk, ugyanis eddig a itt dolgozó közmunkások, a programba dolgozó emberek saját kis kocsijaikkal kézzel kaszáltak, kézzel hordták kiskocsival be a szénát szalmát, amit összegyűjtöttünk. Ebből az összegből szeretnék venni egy traktort, pótkocsit, ekét, fűkaszát illetve építeni egy terménytárolót és így akkor felszabadul még egy hely az istállóból és akkor még több jószággal tudunk foglalkozni és ez azt jelenti, hogy jobb a jövedelmezősége – nyilatkozta Hunyadfalva polgármestere, Vékonyné Házi Eszter. A közös munka a falu közösségét is egybekovácsolták az évek folyamán.