Hunvald György azt állítja, Gyurcsány megfenyegette

Személyeskedő, durva kampányra számít Nacsa Lőrinc, aki szerint az ellenzéket leginkább a kormánnyal szembeni ellenszenv tartja össze. A KDNP parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte: teljes politikai hisztéria folyik a baloldalon, ahol a pártok egymással vannak elfoglalva és nem a települések jövőjével. Ma ér véget az előválasztás Ferencvárosban. A momentumos Jancsó Andrea és a független Baranyi Krisztina közül lehet választani, a győztes lesz a fideszes Bácskai János ellenzéki kihívója – írja a Népszava. Az önkormányzati választáson a választópolgár nem jelentkezhet át tetszőleges magyarországi településre, csak arra, ahol a választás kitűzése előtt 30 nappal már tartózkodási helyet létesített. A Szent Jobb körmenetet gyalázta közösségi oldalán Homonnay Gergely, a Demokratikus Koalíció egyik aktivistája. Egy év nyolc hónapra börtönbe megy egy 2006-os tüntető – írja a PestiSrácok.hu. Eközben a Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgását követő utcai demonstrációk ellen brutálisan fellépő rendőrparancsnokok legfeljebb pénzbüntetésben részesültek. A gyermekvédelmi hálózat megerősítésének egyik fontos elemeként jövőre bevezetik a nevelőszülői gyedet – mondta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Már átlépte a 30 ezer főt az államilag finanszírozott diákmunkaprogramban résztvevők száma. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a Pénzügyminisztérium 400 millió forinttal kiegészítette a program keretösszegét – írja a Magyar Nemzet. A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is ma vizsgálja Magyarország államadós-osztályzatát. Lengyelországnak növelnie kell védelmi kiadásait és katonai erejét - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel államfő a Lengyel Hadsereg Ünnepe alkalmából. Újabb állami szervezésű missziót sürget a tengeri migráció ellenőrzésére Angela Merkel német kancellár. Nagy valószínűséggel az Európai Unióval kötött megállapodás nélkül, rendezetlen módon szűnik meg a brit EU-tagság a német szövetségi pénzügyminisztérium szerint - jelentette a Handelsblatt német lap. Késelés történt a brit belügyminisztérium épületének közelében, London belvárosában. A kiérkező fegyveres rendőrök súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vettek egy 29 éves férfit. Oroszország támogatásáról biztosította Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter venezuelai hivatali partnerét, Vladimir Padrinót az Egyesült Államoknak a caracasi rezsim megdöntésére irányuló kísérleteivel szemben. A közelgő választások és Donald Trump amerikai elnökkel ápolt kapcsolata miatt vonta vissza az utolsó pillanatban az izraeli kormány az amerikai demokrata képviselőnők beutazási engedélyét - közölte az izraeli média. Orvosi ellátás miatt további négy migráns hagyhatta el a Proactiva Open Arms spanyol NGO hajót, amely jelenleg az olasz Lampedusa szigeténél tartózkodik. Gibraltár feloldotta a Grace 1 iráni tartályhajó kihajózási tilalmát, miután Fabian Picardo gibraltári főminiszter szerint hivatalos írásos biztosítékot kaptak Teherántól arra, hogy a hajó nem szállít olajat Szíriába. Több mint 12 ezer lőfegyvert adtak le az új-zélandiak a christchurchi merénylet után. Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea. - közölte Dél-Korea vezérkari főnöksége. Szíriában a kurdok a megbékélésre hivatkozva szabadon bocsátják az elfogott dzsihadistákat - írta szíriai helyszíni riportjában a The Washington Post. Donald Trump amerikai elnök többször felvetette Grönland megvásárlását Dániától - állította a The Wall Street Journal. Áprilisi tréfának nevezte Grönland amerikai megvásárlásának szándékát Lars Lokke Rasmussen korábbi dán kormányfő, aki a The Wall Street Journal és a CNN hírtelevízió értesülésére reagált. Kiszállt a demokraták elnökjelöltségéért folyó küzdelemből John Hickenlooper, volt coloradói kormányzó. Kína ismét figyelmeztette a hongkongi tüntetőket, és közölte, nem marad tétlen, ha tovább súlyosbodik a válság a különleges közigazgatási területen. Fegyelmezetlen utas miatt „nem tervezett” leszállást hajtott végre a Wizz Air légitársaság Budapest-Reykjavík járatán közlekedő repülőgépe a dél-norvégiai Stavanger nemzetközi repülőterén - közölte a norvég rendőrség. Több mint 430 ezren csatlakoztak Németországban a Volkswagen konszern ellen az autógyártó társaság dízelbotránya miatt szervezett csoportos keresethez - közölte a szövetségi igazságügyi hivatal. Oroszországban 22 ezer hektáron 49 erdőtüzet számoltak fel az elmúlt nap leforgása alatt – közölte a légi oltásért felelős szolgálat, az Avialeszoohrana. Embercsempészés és közokirat-hamisítás gyanúja miatt elfogott a budapesti Repülőtéri Rendőri Igazgatóság egy iraki férfit és egy szír nőt, akik más nevére kiállított útlevéllel utaztattak gyerekeket. Letarolt egy budapesti benzinkutat egy autós az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Híradónk úgy értesült, hogy a sofőr elaludt vezetés közben. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni péntektől szerdáig a főváros több kerületében. Szeptember 2-ától újra a teljes vonalon jár a 4-es és a 6-os villamos, a közvetlenül előtte lévő szombat-vasárnap azonban a teljes szakaszon pótlóbuszok közlekednek - tájékoztatott a BKK. Hosszú Katinka arany-, míg Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián ezüstérmes lett az úszó világkupa-sorozat szingapúri nyitónapján. A férfiaknál Rasovszky Kristóf, a nőknél Olasz Anna nyerte a nyíltvízi úszók Európa-bajnoki tesztversenyét. A 76 kilogrammban szereplő Nagy Bernadett bronzérmet nyert Tallinnban zajló junior birkózó-világbajnokságon. Műtét vár Kalmár Zsoltra, a Dunaszerdahely magyar válogatott labdarúgójára, aki így kénytelen kihagyni a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőt.