Megosztás itt:

Ma már időszakosan erősen felhős is lehet az ég. A hétvégén többfelé lehet zápor, zivatar – mondta el a HírTV-nek Kókai Ádám meteorológus, aki arról is beszélt, hogy augusztus 20-án is számítani kell szeszélyes időjárásra. Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyire zavarja majd meg a fővárosi tűzijátékot.