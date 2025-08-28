Hszi Csin-ping: a kínai–orosz kapcsolat a világ legstabilabb nagyhatalmi szövetsége

Megosztás itt:

Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.

A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen

– fogalmazott.

