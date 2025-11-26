Keresés

Hová tűnt a Tarlós-korszak öröksége? Karácsony Gergely a csőd szélére kormányozta Budapestet + videó

2025. november 26., szerda 15:24 | Hír TV
Budapest csőd Karácsony Gergely leállás főpolgármester Híradó riogatás Tarlós István Budapest Brand

Menetrendszerűen érkezett a fenyegetés a Városházáról: Karácsony Gergely ismét Budapest leállásával és fizetésképtelenséggel riogat. A főpolgármester a kormányra mutogat, miközben a kritikusok szerint a pénz a haveri cégeknél, a Budapest Brandnél és a tanácsadói szerződésekben tűnt el.

  • Hová tűnt a Tarlós-korszak öröksége? Karácsony Gergely a csőd szélére kormányozta Budapestet + videó

