Hová tűnt a Tarlós-korszak öröksége? Karácsony Gergely a csőd szélére kormányozta Budapestet + videó

Menetrendszerűen érkezett a fenyegetés a Városházáról: Karácsony Gergely ismét Budapest leállásával és fizetésképtelenséggel riogat. A főpolgármester a kormányra mutogat, miközben a kritikusok szerint a pénz a haveri cégeknél, a Budapest Brandnél és a tanácsadói szerződésekben tűnt el.
