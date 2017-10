Hosszú ideje figyelték a hatóságok a szcientológiai egyházat

A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság még tavalyelőtt októberben tett közzé állásfoglalást a szcientológiai egyház (amely valójában nem egyházként, hanem vallási egyesületként működik) adatkezelési gyakorlatáról. Állásfoglalásukban azt írják, „az előre nem meghatározott, jövőbeni felhasználásra irányuló adatgyűjtés és tárolás cél nélkülinek és készletezőnek tekinthető, ezért az sérti az információs önrendelkezési jogot”. Az állásfoglalás szerint az egyház rengeteg személyes, gyakran érzékeny adatot rögzít a híveiről, meghatározott cél nélkül, amivel megsértik az adatvédelmi törvényt. Érzékeny adatnak minősülnek az ember egészségi állapotára, szexuális életére, vallási, politikai nézeteire vonatkozó adatok. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vallási szervezeti státusz nem jogosítja fel a szcientológusokat ezekre a gyakorlatokra, a vallásszabadság gyakorlása nem sérthet törvényeket.

Eddig nem terjed a vallásszabadság

Az érzékeny személyes adatok tárolása bizonyos keretek között, az illető hozzájárulásával törvényes, azonban az alanynak joga van az adatkezelőtől minden rá vonatkozó adatot kikérni, ezeket az adatkezelőnek kötelessége átadni és kérésre törölni. Ez az, amit a szcientológusok többször nem voltak hajlandók megtenni. Az egyházból kiábrándult embereket gyakran „elnyomó személyeknek” bélyegeznek, a velük való kapcsolattartást megtiltják az egyháztagoknak.

A jelentésből kiderül, hogy az egyházban a tagokról egész „etikai dossziékat” vezettek. A szcientológiai egyház egyik legvitatottabb gyakorlata az auditálásnak nevezett folyamat. Ez elvileg egyfajta terápiás módszer, ami a szorongásaitól hivatott megszabadítani az embert, de valójában inkább hasonlít egy gyónásra, azzal a különbséggel, hogy az itt elhangzottak – gyakran az ember legféltettebb titkai, zsarolásra is alkalmas információk – jegyzőkönyvbe kerülnek. Csakúgy mint többféle egyéb, etikai és személyiségteszt-eredménye.

Gyónás poligráffal

Az adatvédelmi hatóság a hasonló gyakorlatok miatt már a 2000-es évek eleje óta figyeli az egyházat és az ahhoz közel álló szervezeteket. Az ügyészségtől több feljelentés is érkezett hozzájuk, az egyik szerint például „egy vidéki munkáltató kötelezte alkalmazottait a személyiségteszt kitöltésére. Ebben a kérdéssorban számtalan aggályos kérdés szerepelt. A válaszadónak például a szexuális életéről, partnereiről is név szerint kellett nyilatkozni.”

A hatóságok régóta aggályosnak tartják az úgynevezett e-méter használatát is. Ezt az eszközt a gyónások alkalmával használják, és a bőr ellenállását méri, vagyis ugyanazon az elven működik, mint a rendőrségi hazugságvizsgálók. Ilyen eszközt elvileg csak hatóságok használhatnak, ugyanakkor a rendőrség korábban nem találta bizonyíthatónak, hogy jog szerint hazugságvizsgálatnak minősül-e az ellenállásmérő használata. A NAIH pedig 2015-ös állásfoglalásában azt írja, nincs hatásköre megítélni azt, hogy az e-méter hazugságvizsgáló eszköznek minősül-e.

Zsarolásra alkalmas adatok

Az egyház ellen tavaly decemberben indított vizsgálatot a NAIH – információink szerint a mostani rendőrségi razzia is ennek az ügynek a folytatása. Erről a NAIH egyelőre nem akart nyilatkozni, de közölték, hogy pénteken sajtótájékoztatót tartanak az ügyben. Az ügy előzménye az volt, hogy több kiábrándult hívő feljelentést tett a hatóságoknál, mondván, nem mernek kilépni az egyházból, mert félnek, hogy a dossziéjukban rögzített érzékeny anyagokat felhasználják ellenük. A bejelentés szerint az itt rögzített „információk rossz szándékú felhasználás esetén alkalmasak egzisztenciájának tönkretételére és arra is, hogy családi életét szétzilálják”.

A decemberi razzián már lefoglaltak számos belső dokumentumot – az újabb, mintegy 60 rendőr részvételével zajló razzia arra utal, hogy ezekben súlyos bűncselekményekre gyanút adó információkat találtak. A mostani házkutatáson a közlemények szerint személyes adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt is nyomoznak. Arról, hogy ezek a más bűncselekmények mik lehetnek, egyelőre csak találgatni lehet. Az elmúlt egy-két évben a szcientológiai egyháznak több gyanús ügye is volt.

Veszélyes drogrehabilitáció

Tavaly nyáron a szcientológiai egyház egyik fiókszervezete, a Narconon nevű drogprevenciós, illetve kábítószerfüggő fiatalok kezelését ígérő csoport került a figyelem középpontjába. A Narconon garábi központjába a Ripost bulvárlap szerzője jelentkezett magát drogfüggőnek kiadva, itt állítólag több mint négymillió forintot kértek a rehabilitációs programban való részvételért, és a befekvés előtt elvették volna a személyes iratait is.

A rehabilitációs programmal más gondok is vannak. Az orvosi felügyelet nélkül végzett kúrák során a személyesen Ron Hubbard vallásalapító által megalkotott módszert alkalmazzák. Eszerint a drogról való leszokáshoz nem lehet gyógyszereket (például a heroin elvonási tünetei kezelésére használt fájdalomcsillapítókat) használni, ehelyett a függőségtől csak vitaminok szedésével és „méregtelenítéssel” kell megszabadulni. Erre a célra vitaminkúrát és napi 4-5 óra szaunázást írt elő. Zacher Gábor toxikológus szerint a „méregtlenítés” nemcsak haszontalan – a fizikai drogfüggőséget nem lerakódott „méreganyagok” okozzák, amelyeket csak úgy kiizzadhat magából az ember, hanem a kábítószer által az idegrendszerben előidézett változások –, hanem egyenesen veszélyes is lehet, a kúrák kimeríthetik a veszélyeztetés tényállását. A kúrákon alkalmazott niacin nevű vitamin túladagolása keringési zavarokat, hányingert okozhat, ami a túlzott szaunázással kombinálva életveszélyes is lehet (az egyik amerikai Narconon-központban többen bele is haltak a „kezelésbe”).

A kúra után egyébként a résztvevők tanfolyamokon is részt vesznek, amiken már a szcientológiai egyház tanításaival ismertetik meg őket.

A szcientológiai egyház drogprevenciós részlege (ennek része az ún. Drogmentes Maratont szervező Drogmentes Világért Alapítvány is) egyébként a közelmúltban a közoktatásban próbált befolyást szerezni. Erre a folyamatra tavalyelőtt a TASZ is figyelmeztetett, megemlítve, hogy a Narconon Magyarország Alapítvánnyal a KLIK Hatvani Tankerülete szerződést is kötött, az alapítvány munkatársa 50 ezer forintért tartotta meg az „Igazság a drogokról” című előadását a Boldogi Berecz Antal Általános Iskolában. Hasonló módon az egyházhoz köthető szervezetek (Magyar Prevenciós Alapítvány, Alkalmazott Oktatástan, Az élet nagy iskolája, Együtt egy Drogmentes Magyarországért, Narconon Magyarország, Drogmentes Maraton) több tucat iskolába jutottak el az elmúlt években.

Nem sikerült az imázsjavítás

Idén februárban a Magyarországi Szcientológiai Egyház a veronai buszbaleset miatt került be a hírekbe. Mint kiderült, az egyház több, a tragédiában elhunyt gyermek családjának az elérhetőségeit is megszerezte, és úgymond lelki és anyagi segítségnyújtással próbált náluk házalni – feltehetően az egyház imázsát szerették volna javítani ilyen módon. A terv láthatóan nem vált be, több szülő is felháborodott. Egyelőre nem tisztázott, hogy hogyan jutottak hozzá a szülők adataihoz, sajtóhírek szerint a kulcsszereplő egy Veronában élő magyar nő lehetett, aki valamilyen módon hozzáfért a rendőrségen vagy a kórházban tárolt adatokhoz, és elküldte a családtagok neveit, lakcímét, telefonszámát a szcientológusoknak.

Az egyházat Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos is felszólította, ne zaklassák a gyászoló családokat és töröljék jogellenesen megszerzett személyes adataikat. Az adatvédelmi biztos ekkor azt mondta, a sajtóból értesült az esetről, az adatvédelmi hatósághoz nem érkezett panasz. A sajtóban megjelent információk szerint viszont más hatóságok foglalkoztak az üggyel, csakúgy mint más, törvénytelen adatkezeléssel kapcsolatos esettel.

Egymilliárd évre kell szerződést kötni

Szeptemberben került fel az internetre egy kiugrott magyar szcientológus, Nyíri Péter vallomása. Nyíri az egyház egyik leghírhedtebb szervezetébe, az úgynevezett Sea Orgba is bekerült. Ez a szcientológusok egyfajta szerzetesrendje, tagjai az egyház tulajdonában álló hajókon végeznek szolgálatot. A Sea Orgba belépőkkel aláíratnak egy olyan szerződést, amiben vállalják, hogy a következő egymilliárd évben (vagyis haláluk után a következő inkarnációikban is) az egyházat fogják szolgálni. Kiugrott tagok beszámolói szerint a Sea Orgban félkatonai, totalitárius légkör uralkodik, az egyház fegyelmező részlege szigorúan megtorol mindenféle kihágást, miközben az Org-tagokat napi 12-16 órákban dolgoztatják.

Hasonló állapotokról számolt be Nyíri Péter is, aki egyenesen az egyik hajóról szökött meg, amikor az épp kikötött Floridában. Mint mondta, a Sea Org-tagokat teljesen elszigetelik a külvilágtól és ismerőseiktől, családjukról. Nem lehet mobiltelefonjuk, nem használhatnak internetet, nem utazhatnak szabadon akkor sem, amikor épp nem a hajón tartózkodnak. Eközben embertelen körülmények mellett kellett különböző szolgálatokat teljesíteni, például L. Ron Hubbard könyveit eladni telefonon.

Amikor Miamiban – Nyíri elmondása szerint – korábbi rendtársai először utánaeredtek, majd amikor sikerült lerázni őket, feltörték a bankszámláját és folyamatosan zaklatták őket azzal, hogy térjenek vissza. Később sikerült kiszabadítani feleségét is, akivel azóta visszaköltöztek Magyarországra. Nyíri Péter 20 éve ekkor látta először édesanyját, akivel korábban az egyház utasítására megszakított minden kapcsolatot.