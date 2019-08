Hosszú a várakozás Röszkénél

Bese Ferenc független polgármesterjelöltet támogatja a soroksári Fidesz. Az ellenzéki pártok felismerték, hogy szűkülnek a lehetőségeik, ezért egyre ádázabb küzdelmet folytatnak az általuk elérhetőnek ítélt pozíciókért - mondta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Farkas Örs elmondta: az ellenzéki oldalon évek óta megy ez a csatározás, a helyzet pedig kezd komikussá válni. A DK szerint a kormány által beígért béremelés csak jól hangzó mézesmadzag, a párt „valódi megoldást követel az egészségügyi dolgozóknak”. Kiderült, hogy Dobrev Klára két akkreditált asszisztensének egyike, Jose Alberto Alves Pereira 2014-2015 környékén mintegy 20 ezer eurót lopott el a parlamenti látogatóktól, és még dokumentumokat is hamisított - olvasható az Origo.hu weboldalon. A DK köszönetet mondott az Origo.hu-nak, amiért kiderítették, hogy korrupt portugál tisztviselőt alkalmaz Dobrev Klára, Brüsszelben. „Erről a tényről nem volt tudomásunk, köszönjük, hogy felhívták a figyelmünket egy súlyos problémára. Intézkedni fogunk!” Az LMP elvárja a kormánytól, hogy állapítsa meg Magyarországon a klímavészhelyzetet - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Már több mint 50 millió számla adatait küldték be a vállalkozók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 13 hónap alatt - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, Izer Norbert. Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal sajtófőnöke. Scherer Zsolt kiemelte, ha a fogyasztó időben jelzi a problémáját, el lehet kerülni a szolgáltatás kikapcsolását. Sokan nem is tudják, mivel jár a közművek ki- és visszakapcsolása, és hogy ennek jelentős többletköltségei vannak. A közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő műsorában összegyűlt adományoknak köszönhetően cukorbeteg gyerekek táborozhatnak országszerte - mondta Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. A mezőgazdasági élet feltételeit, ritmusát a gabonatermesztéshez kapcsolódó munkák adják, mindehhez párosul a vidéki ember szorgalma, amely a hagyományaihoz, szokásaihoz történő ragaszkodását tükrözi - hangsúlyozta Farkas Sándor miniszterhelyettes. A szárazföldi telepítésű közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták felszámolásáról kötött orosz-amerikai szerződés biztonsági garancia volt Európának, amely most megszűnt – mondta Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1-en. Döntés született a Sea-Eye német segélyszervezet Alan Kurdi nevű mentőhajóján tartózkodó negyven migráns sorsáról: partra szállhatnak Máltán, hogy aztán útnak induljanak az őket befogadó európai uniós országokba. Mintegy hatszáz embert - köztük újságírókat - vett őrizetbe az orosz rendőrség egy újabb engedély nélküli tüntetés során Moszkvában - számolt be az OVD-Info független megfigyelőcsoport. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a napokban folytatott telefonbeszélgetésében egy új moszkvai nagykövet szükségességéről is egyeztetett - jelentette a CNN hírtelevízió. Mark Esper új amerikai védelmi miniszter kijelentette: szeretné, ha az Egyesült Államok viszonylag rövid időn belül szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat telepítene az ázsiai-csendes-óceáni térségbe. Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók. Megkezdődött a béketárgyalások újabb, nyolcadik fordulója az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók között, Dohában. Lövöldözés volt az Ohio állambeli Daytonban, a rendőrség szerint többen meghaltak és megsebesültek a támadásban. Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt. Leomlott a partoldal a szörfözők körében népszerű egyik dél-kaliforniai strandon; hárman meghaltak - közölték az encinitasi hatóságok. Lövöldözés volt a texasi El Paso Cielo Vista nevű bevásárlóközpontban, 20 ember meghalt és 26 megsérült. A merénylettel gyanúsított, ellenállás nélkül elfogott személy 21 éves, fehér férfi. Feltehető, hogy gyűlöletből elkövetett bűncselekmény történt. Összeütközött egy motoros és egy teherautó Budapesten az Üllői úton, a motoros a balesetben meghalt - közölte a BRFK. Egy vonat alvázába kapaszkodva próbált meg négy afgán állampolgár Magyarország területére jutni - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Hosszú várakozás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Hétfőtől változik a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, mert Százhalombatta és Pusztaszabolcs között pályafelújítást végeznek. Hosszú Katinka egy aranyat és egy ezüstöt, Szabó Szebasztián pedig egy bronzérmet szerzett az úszók világkupa-sorozatának tokiói állomásán, ahol a magyar vegyes gyorsváltó második lett. Labdarúgó NB I: Újpest - Puskás Akadémia 1:3; Mezőkövesd - ZTE 1:0; Kisvárda - Paks 1:0 Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a torontói kemény pályás női tenisztorna selejtezőjében. Újabb két érmet szereztek a magyarok a junior úszók nyíltvízi Európa-bajnokságán a csehországi Racicében: a 18-19 éves férfiak 10 kilométeres versenyében Huszti Dávid második, Gálicz Péter pedig harmadik lett.