2018. november 1.,
csütörtök, Marianna napja

Hosszabb nyitvatartás a temetőkben

Hír TV

2018. november 1., csütörtök 15:15

Mindenszentek ünnepe Magyarországon 2000 óta számít ismét munkaszüneti napnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a temetők Mindenszentekkor és Halottak napján. A fővárosban sűrűbben járnak a sírkerteket érintő buszok és villamosok, valamint rendkívüli járatokat is indít a BKK. Novmber 1-je, a Mindenszentek ünnepe, Magyarországon 2000 óta számít ismét munkaszüneti napnak.

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