Hosszabb nyitvatartás a temetőkben

2018. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK
FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT.
BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK.
ELEMZÕ: A CSOK KIBÕVÍTÉSE MEGDUPLÁZHATJA AZ IGÉNYBEVEVÕK KÖRÉT.
ERDÕ PÉTER: MINDENSZENTEK NAPJÁN AZ ÖSSZES ÜDVÖZÜLTRE EMLÉKEZÜNK.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN.
A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY.
PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT.
UNGÁR PÉTER: AZ LMP ÉS A JOBBIK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LEGYÕZHETÕ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON.
10 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA.
JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ!
NOVEMBER 1-TÕL MÁR CSAK AZ IDÉN MÁRCIUSBAN MEGJELENT, MEGÚJULT 1000 FORINTOS BANKJEGYEKKEL LEHET FIZETNI.
A LÁTOGATÓK ELÕTT IS ÚJRANYITOTT 3 ÉS FÉL ÉV UTÁN A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM.
AZ ERDÉLYRÕL SZÓLÓ BOTRÁNYOS KIJELENTÉSE MIATT TÖRTÉNELEMKÖNYVET KÜLDÖTT JEAN-CLAUDE JUNCKERNEK A SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ, UJHELYI ISTVÁN.
THE TIMES: LONDON ÉS BRÜSSZEL IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓVAL.
A BREXIT UTÁN A BRIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ CÉGEK TOVÁBBRA IS HOZZÁFÉRNEK AZ EURÓPAI PIACOKHOZ.
DONALD TRUMP 15 EZER KATONÁT IS KÜLDENE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRAIHOZ A KÖZELEDÕ MIGRÁNSKARAVÁNOK MIATT.
AUSZTRIA KILÉP AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATÁBÓL.
A TERVEZET ELMOSSA A TÖRVÉNYES ÉS AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET MAGYAR IDÕK.
POLITOLÓGUS: AZ ENSZ-BEN VÉGBEMENÕ FOLYAMATOK MEGOSZTJÁK AZ EURÓPAI UNIÓT, AZ EURÓPAI ÁLLAMOKAT.
CSEH MINISZTERELNÖK: CSEHORSZÁG NEM VONJA KI KATONÁIT AZ AFGANISZTÁNI NATO-MISSZIÓBÓL, FOLYTATJA A TERRORIZMUS ELLENI HARCOT ÉS SZÖVETSÉGESEIT NEM HAGYJA CSERBEN.
MOSZKVA GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓKAT VEZET BE KIJEVVEL SZEMBEN, AMELY 322 UKRÁN ÁLLAMPOLGÁRRA ÉS 68 VÁLLALATRA TERJED KI.
VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK: KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT A RUSZOFÓBIA, A PRIMITÍV NACIONALIZMUS, ÉS AZ EGYHÁZI ÜGYEKBE VALÓ BEAVATKOZÁS A POSZTSZOVJET TÉRSÉGBEN.
A PITTSBURGHI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE ELLEN 44 RENDBELI BÛNCSELEKMÉNY MIATT EMELTEK VÁDAT.
TÖRÖK LAP: AMERIKA FEGYVEREKET KÜLDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK SZÍRIÁBA ARANYÉRT ÉS MÛKINCSEKÉRT CSERÉBE.
A BAJKONURI ÖSSZESZERELÉSKOR SÉRÜLT MEG A SZOJUZ FG HORDOZÓRAKÉTA SZENZORA, AMELY HÁROM HETE AZ ÛRHAJÓSOK KÉNYSZERLESZÁLLÁSÁT OKOZTA MTI.
LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT.
MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT.
BÚVÁROK MEGTALÁLTÁK ÉS FELHOZTÁK A LEZUHANT INDONÉZ REPÜLÕGÉP EGYIK FEKETEDOBOZÁT.
AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG.
ALKOTMÁNYELLENESNEK NYILVÁNÍTOTTA MEXIKÓ A MARIHUÁNA TELJES TILALMÁT, EZZEL UTAT ADOTT A KÖNNYÛDROG-FOGYASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK.
MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP.
FORBES: VÁLTOZATLANUL LENKA BRADÁCOVÁ PRÁGAI FÕÜGYÉSZ A LEGBEFOLYÁSOSABB NÕ CSEHORSZÁGBAN.
NEM BÜNTETIK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKOT ÉSZAK-KOREÁBAN - KÖZÖLTE A HUMAN RIGHTS WATCH EMBERJOGI SZERVEZET.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: BALESET TÖRTÉNT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN A BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALON, TÁRNOKNÁL, NAGY A TORLÓDÁS, A FORGALOM EGY SÁVON HALAD.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY FÉRFI AMIKOR AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD A TÁVHÕVEZETÉK ALÁ SZORULT, TATABÁNYÁN.
MEGPRÓBÁLT BEJUTNI AZ ORSZÁGBA HÁROM AFGÁN FÉRFI EGY LENGYEL KAMIONBAN RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET.
NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK.
12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.