Hőségriadó lépett életbe Magyarországon + videó

Mukics Dániel - szóvivő, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: "Egy napon parkoló autó úgy működik, mint egy kis üvegház, és gyakorlatilag néhány perc alatt szauna lesz belőle, még hogyha félig le van engedve a kocsinak az ablaka, hogy félárnyékban parkoltunk, akkor is akár 70 Celsius fok is lehet a kocsi belső hőmérséklete."

Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg ugyanakkor tilos gyermeket vagy állatot hagyni az autóban.

