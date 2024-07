A felforrósodott vezetőfülkében várakozás nem csupán egészségtelen, a továbbindulás után jelentősen ronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja - írta az ÉKM.

