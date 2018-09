Hős utca: elzárással büntetnék a visszaeső szerhasználókat

Zavart, bódult állapotban lévő fiatalok az utcán: csaknem mindennapos látvány ez Kőbányán. A helyzet megoldásához kért segítséget a kormánytól a kerület polgármestere. Országszerte elterjedtek azok a pár száz forintért kapható pszichoaktív szerek, amelyek egyik elosztóközpontja lett a kőbányai Hős utca. D. Kovács Róbert a belügyminiszterhez fordult, hogy szigorítsanak a szabályokon.

„Az intézkedő rendőrök, de a közterület-felügyelők is rendre szembesülnek azzal a problémával, hogy számos esetben találkozunk visszaesőkkel, olyan visszaesőkkel, akik bármilyen módon sértik a közerkölcsöt, akár magatehetetlenül, maguk alá piszkítva fekszenek a közterületen, bódult állapotban, akár hiányos öltözetben jelennek meg. A harminc ezer forintos bírság, amely ilyen esetben kiszabható és több rendben kiszabásra is kerül, úgy tűnik, hogy nem bír visszatartó erővel, ezért szorgalmaztuk azt, hogy ez is kerüljön be, hangsúlyozom, sorozatos elkövetés esetén, visszaesők esetén az elzárással szankcionálható cselekmények sorába” – nyilatkozta a polgármester.

A közterület-felügyelet munkatársai mindennap találkoznak bódult emberekkel a kerületben „Ezek a személyek 15-20-40 perces időtartamra gyakorlatilag önkívületi állapotba kerülnek, nem tudnak megmozdulni, összegörnyedve állnak, fekszenek a földön. Elsősorban, amit tudunk velük csinálni, orvosi segítséget hívunk nekik, amennyiben igénylik, megpróbálunk segíteni rajtuk, de ezen túl egyéb intézkedése nem lehetséges a közterület-felügyelőknek” – ismertette Fodor János, a kőbányai közterület-felügyelet vezetője.

A szakember szerint a legnagyobb problémát a kémiai laborokban előállított, marihuánához hasonló szerek, valamint az úgynevezett pszichostimulánsok jelentik.

„Bizonyos időközönként bedobnak egy-egy új szert, aztán bizonyos időközönként régebbi szerekhez nyúlnak, ami azt jelenti, hogy a 3-4-5 évvel ezelőtt piacra dobott, majd pár hónap múlva onnan bevont szereket újra piacra dobják, és nagyjából így pingpongoznak ezekkel a szerekkel. Nyilván követik azt, hogy milyen rendőrségi lefoglalások vannak, milyen tiltások vannak és próbálják a jogi kiskapukat megkeresni” – hívta fel a figyelmet Pap Csaba, a Péterffy Sándor Kórház toxikológiai osztályának főorvosa.

A szakember szerint ugyanakkor a jogi szabályozás csak részben hozhat megoldást, a drogfogyasztás ugyanis elsősorban szociológiai kérdés.