Hős utca: csak a lebontás lehet a végső megoldás

Portaszolgálatot és regisztrációs kötelezettséget vezet be a kőbányai önkormányzat a Hős utcában. Így próbálják megvédeni az ott élőket a drogterjesztőktől és a drogfogyasztóktól. A polgármester elmondta, hogy a razziák rendszeresek, ahogy a rendőri felügyelet is, de olyan bódító szerek vásárolhatóak ki, amik nem szerepelnek semmilyen regisztrált könyvben, a vizeletből nem mutathatóak ki. Ez nehezíti a rendőrség munkáját. A telep a múlt század 30-as éveiben épült, és mindig hullámzott a helyzete. A mélypont a kilencvenes években jött létre, amikor kizárólag cigány származású embereket telepítettek ide, ezért először etnikai, majd bűnözési gettóvá lett a terület.

Kovács Róbert polgármester szerint azonban a problémát nehezíti, hogy főleg magántulajdonok vannak, s az önkormányzat tulajdonaránya nem elég, hogy közbeléphessen. Voltak elüldözések is, olyan lakásfoglalások, hogy a korábbi tulajdonost egyszerűen elkergették ingatlanából. Horribilis kintlevőségek is vannak, tehát a tulajdonviszonyok mellett az anyagi helyzet is teljesen kaotikus.

A bódítószerekért az ország minden pontjáról jönnek ide, hisz volt idő, amikor 200-500 forintért lehetett kapni szereket. A droggal kapcsolatos bűneseteket ha levesszük, korántsem annyira zord a helyzet, bár nem barátságos a környék, de nem kiemelkedő Kőbánya, Zugló hasonló zónáihoz képest. A biztonságérzetet azonban rontja az általános közérzet, köztisztaság, közszeméremsértő magatartás és hasonlók.. A Hős utcai ingatlan lebontása után is marad azonban a biztonsági kerítés, mely a közös költségekből megvalósítható - mondta el Kovács Róbert.

A későbbiekben az itt létrejövő ingatlanon a kerítésnek köszönhetően rendezett körülmények lesznek biztosíthatóak. A polgármester szerint először is az önkormányzati tulajdon arányát kell növelni, hogy meg lehessen kezdeni a működést. A képviselőtestület által most elkülönített 130 milliós keretösszeg a portaszolgálatot is magába foglalja. Vannak persze már most is olyanok, akik a kisajátításra apellálva több, esetenként 8 lakást is vásároltak, ám közpénzből gazdálkodik a kerület, így nekik valószínűleg csalódniuk kell majd - mondta el a városrész polgármestere.