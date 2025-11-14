Horvátország számos tekintetben fontos szövetségese Magyarországnak + videó
Megosztás itt:
2025. november 14., péntek 17:30
| Hír TV
Erről beszélt Sulyok Tamás pénteken, miután a horvát köztársági elnököt fogadta. A magyar államfő részletezte: a két ország között jelenleg is folyamatos és széles körű együttműködés van, különösen a kisebbségek védelme, az energiaellátás, a gazdaság, valamint a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése terén.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.