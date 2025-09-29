Keresés

2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Belföld

Horváth László: több százmilliós a magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége + videó

2025. szeptember 29., hétfő 11:15 | HírTV

A számok döbbenetesek – fűzte hozzá Facebook bejegyzésében Horváth László.

A kormánybiztos úgy folytatta: ,,Ez azt jelenti, hogy minden magyar fiatal átlagosan 100-szor találkozik a kábítószeres életmódot népszerűsítő üzenettel. Valószínűleg a te gyermeked, unokád is. Ez a helyzet változásért kiált.”

A számok döbbenetesek. Magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót. Ez azt jelenti, hogy minden magyar fiatal átlagosan 100-szor találkozik a kábítószeres életmódot népszerűsítő üzenettel. Valószínűleg a te gyermeked, unokád is. Ez a helyzet változásért kiált.

Posted by Horváth Laci on Monday, September 29, 2025

Forrás: Horváth László/Facebook

Videó: Horváth László/Facebook

Fotó: MTI

