Belföld

Horváth László: több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról az elmúlt fél évben

2025. szeptember 04., csütörtök 15:25 | MTI

Az elmúlt fél évben több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról - mondta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a kábítószer elleni küzdelem érdekében 2025 márciusában indult DELTA Program első fél évének eredményeiről tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

  • Horváth László: több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról az elmúlt fél évben

A kormánybiztos közölte, az összesen 1025 kilogrammnyi lefoglalt kábítószer vagyoni értéke meghaladja a 900 millió forintot. A DELTA keretében a múlt hétig összesen 6134 büntetőeljárás indult, és több mint 22 ezer rendőr vett részt a program akcióiban - tette hozzá.

Folyamatos és intenzív rendőri jelenlét indokolt a kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében - hangsúlyozta, kiemelve: minden kábítószer mögött szervezett bűnözés áll.

Horváth László kijelentette, a hajtóvadászat folytatódik, szigorították a törvényeket, továbbá a prevenció megújítása is elindult. A társadalom védekezőképessége azonban "ijesztően gyenge állapotban van" - tette hozzá.

A kormánybiztos szerint a legfontosabb, hogy a helyi közösségek és a rendőrség együttműködését megerősítsék. Közölte, a közeljövőben kezdeményezni fogják a kábítószerellenes települések szövetségének létrehozását is. Hozzátette: a védvonal erősítése érdekében párbeszédet indítottak az iskolák és települések mellett egyházakkal, valamint rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.

Egy jól behatárolható kör népszerűsíti a szerhasználatot a fiatalok tömegei előtt - mutatott rá Horváth László, kiemelve, hogy a hatóságok eltökélt szándéka gátat szabni a kábítószeres életmódot népszerűsítő médiatartalmaknak.

Ennek kapcsán elmondta, nem cenzúrázni akarnak, és nem cél fesztiválok betiltása sem, de tudatosítani kell, hogy "az alkotói szabadság jegyében is csak egy határig lehet elmenni." A felelős és jogkövető magatartást szeretnénk érvényre juttatni - jelentette ki.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: a kábítószer nemcsak rendészeti vagy egészségügyi probléma, hanem az egész társadalmat roncsoló kihívás, sorskérdés. A rendőrségi akciók mellett ezért is kiemelten fontos a társadalmi összefogás.

A kormánybiztos kitért a miskei gyermekgyilkossági ügyre is, köszönetet mondva a rendőröknek, akik elfogták a gyilkosság gyanúsítottját. Őszinte részvétét fejezte ki az érintett családnak, és kiemelte, hogy az egész ország értetlenül, felháborodással fogadta a tragikus hírt.

Horváth László elmondta azt is, hogy bár a toxikológiai szakértői vérvizsgálatra néhány napig még várni kell, az egyértelmű, hogy a miskei bűncselekmény összefüggésben áll a helyi kábítószer-terjesztéssel és -fogyasztással. Az ügyben gyanúsított férfit kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskeiek - jegyezte meg.

Rögzítette: aki ilyen bűncselekményt követ el, annak egy életre börtönben a helye, "ez nem is lehet kérdés." Hozzátette: a Btk. szigorítása következtében a bíróságnak lehetősége van életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy a DELTA program akcióiban lefoglalt drogok legnagyobb részét kannabisz, kristály és dizájner drogok tették ki, kokaint és heroint csekélyebb mennyiségben találtak.

A program keretében a legtöbb eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest, a Szabolcs és a Borsod vármegyei rendőrkapitányságok indították - jelezte.

Kiemelte a 220 fővel megalakult kábítószerellenes hivatal tevékenységét, amely jelenleg is 110 eljárást folytat, szoros együttműködésben a rendőrséggel.

Töreki Sándor fontosnak nevezte a nyomozók droggal kapcsolatos tudásának bővítését, ezért, mint mondta, folyamatosan tanítják őket a felderítési módszerekre. A sikeres nyomozások tapasztalatait összefoglalva az ORFK havonta kiad egy szakmai tájékoztatót is, amelyek gyakorlati elemeket tartalmaznak - fűzte hozzá, megjegyezve: a sikeres munka legfőbb pillérei a tanulás-oktatás, a nemzetközi tapasztalatok cserélje és a koordináció.

A rendőrfőkapitány-helyettes beszámolt arról is, hogy a DELTA program teljesítésére több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésre, és további másfél milliárd várható még a megvalósítására.

Az együttműködés és az összefogás fontosságát hangoztatva kiemelte azt is, hogy a polgárőrséggel, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Klebelsberg Központtal, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar Postával és a csomagküldő szolgálatokkal is kifejezetten jó kapcsolatokat alakítottak ki.

MTI

