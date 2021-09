Horváth József: A terrorizmus velünk fog élni a jövőben is

Ferenc pápa megérkezett Budapestre, a repülőn örömét fejezte ki a látogatás miatt. A katolikus egyházfő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére érkezett Magyarországra. Ferenc pápát katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami delegáció fogadta, élükön Michael August Blume apostoli nunciussal, Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Magyar részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára fogadta a pápát. A katolikus egyházfő a repülőtérről személygépkocsival a Szépművészeti Múzeumba indult, ahol állami és egyházi vezetőkkel találkozott. Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte Ferenc pápát budapesti találkozójukon, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. Különleges ajándékot kapott a magyar kormánytól Ferenc pápa. A Halotti beszéd és könyörgés szövegét is tartalmazó, a 12. század végén keletkezett Pray-kódex díszmásolatát készítették el az Országos Széchényi Könyvtár szakemberei. Ferenc pápa Európa szívébe tett látogatásnak nevezte budapesti útját. A Budapest két partját összekötő Lánchídhoz hasonlította a keresztény és a zsidó közösségek testvéri kapcsolatát Ferenc pápa, aki egységet szorgalmazott az európai antiszemitizmus ellen a MEÖT és a zsidó közösségek képviselőivel tartott találkozón. Erdő Péter: hivatásunk, hogy híd legyünk a különböző kultúrák, vallások és nemzetek között. Ferenc pápa Szent István és Szent Erzsébet bátorságát és hitét emelte ki a zárómisén. Piero Marini: a keresztény közösség Budapesten megmutatta valódi arcát. Dömötör Csaba: több millió embernek segítséget jelentő döntések születnek a nemzeti konzultáció alapján. Nyitrai Zsolt: 13. havi nyugdíjat és nyugdíjpémiumot kapnak a nyugdíjasok. ITM: megépül a Bringakör utolsó hiányzó szakasza Balatonrendesen. Szeptember 11. - A merénylők és a szaúdi kormány kapcsolatát vizsgáló nyomozati anyagot hozott nyilvánosságra az FBI. A koronavírus-fertőzöttek száma 224,2 millió, a halálos áldozatoké 4,6 millió a világon. Szerbiában szigorúbban ellenőrzik a koronavírus-járvány miatti előírások betartását. Brit sajtó: enyhülhetnek a Nagy-Britanniába beutazók tesztelési kötelezettségei. Több mint 120 ezren tüntettek szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen, a fővárosból incidenseket is jelentettek a tüntetők és a rendőrök között. Hivatalosan is megkezdte működését az új tálib kormány. Párizs vonakodik elismerni Afganisztán újonnan létrejött tálib kormányát, és semmiféle kapcsolatot sem akar vele fenntartani - mondta Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter. A tálibok nem zárják ki a nőket az egyetemekről, de felszámolják a koedukált felsőoktatást. Ukrán válság - Két katona meghalt, több megsebesült a Donyec-medencei harcokban. Robbanószerekkel megrakott drónokkal lőtték az észak-iraki, amerikai katonai támaszpontnak is otthont adó Erbíl repülőterét. Észak-koreai hackereket gyanúsítanak egy a dél-koreai védelmi tárca elleni kibertámadási kísérlettel. Izrael megtorló légicsapásokat hajtott végre hajnalban a Gázai övezetben, válaszul a korábban onnan indított rakétatámadásra. Több ember életét vesztette áradásokban és földcsuszamlásokban Pakisztánban. Lezárták a rajkai határátkelőt Ferenc pápa látogatása miatt. Rakaczki Zoltánt beválasztották az Európai Egyetemi Sportszövetség végrehajtó bizottságának tagjai közé. A Majthényi Szabolcs, Domokos András kettős nyerte a spanyolországi Alteában rendezett vitorlázó Repülőhollandi-világbajnokságot.