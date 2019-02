Horváth Ildikó: Van egy szürke zóna, amelynek felderítése sarkalatos kérdés

Horváth Judit szerint sokszor nem lehet azonosítani a kapcsolódási pontokat, de az állami és a magán szolgáltatók közötti határvonalat élesen kell meghúzni. Az államtitkárságon már elkezdődött az erre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Az a volumen, ami most becsülhetővé teszi a magánszektornak az együttélését az államival, ezek az adatok megvannak, több szakmai munka is zajlik, zajlott annak érdekében hogy egy olyan anyagot lehessen a kormány asztalára tenni, amely alapján, hogy azokat a kérdéseket, mi alapján válasszuk szét, hogyan lássunk tisztábban meg is lehet csinálni” – mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a Hír TV-ben.

A teljes beszélgetés: