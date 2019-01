Horváth Csaba már az első napon lefitymálta Karácsonyt és Puzsért

Az MSZP programja egyúttal vádirat, hisz megfogalmazza a szabadság, pénzügyi önállóság és függetlenség hiányát a mai városvezetésben - mondta Horváth Csaba, aki szerint az ő és Karácsony Gergely programja is erre vezethető vissza, melyeket a február harmadikai előválasztás első fordulóján fognak megméretni egymás közt a baloldalon induló főpolgármester-jelöltek. A második forduló júniusban lesz "már ha szükség lesz rá" - mondta a Hír TV-ben Horváth Csaba.

Minél tovább húzza az ellenzék a kiválasztási folyamatot, annál közelebb kerül a 2014-es, bohózatba illő jelölt-castinghoz, ahol a Fidesznek és Tarlósnak tényleg annyi dolga volt, hogy nevetgéljen és mondjuk kávézzon az ellenzéki bukdácsolás következtében – mondta Horváth Csaba, aki evidensnek tekinti jelölését pártja részéről, hisz több mint egy évtizede kizárólag Budapesttel foglalkozik várospolitikusként. Főpolgármester-helyettesként és kormánybiztosként is tevékenykedett Horváth Csaba korábban, valamint maga is volt kerületi polgármester, ezért is érzi magát felkészültnek arra, hogy a baloldal jelöltjeként vágjon neki Tarlós Istvánnal szemben a főpolgármesteri cím megszerzésének.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bárki nyeri az előválasztást, azt a másik támogatni fogja – erősítette meg Horváth Csaba. Karácsony Gergely nem rendelkezik saját programmal, ő olvasta, sőt idézi az én programomat, ami nagyon helyes, hisz egy közös politikai cél vezérel mindkettőnket - mondta Horváth Csaba annak kapcsán, hogy az ő és Karácsony meghirdetett elképzelései jóformán 90 százalékban megegyeznek.

Jelenleg se Karácsony Gergely, se Puzsér Róbert nem rendelkezik kész programmal – tette hozzá az MSZP politikusa. Az a probléma a laikusokkal, hogy nem látják a politika mögött az elvégzendő feladatokat. Már 2014-ben meg lehetett volna nyerni az akkori választást, ha azt a politikai szereplők komolyan veszik. Akkor csúnya kudarc lett az eredménye. Ha úgy tetszik, az utca tanítja most a politikai pártokat, hogy nem követhetik el azt, amit 2014-ben és áprilisban elkövettek

A 2018-as választáson, ha egy az egy ellen indultak volna a képviselő jelöltek, a 18 budapesti manódátumból 18-at tudott volna elhozni az ellenzék, amely Budapesten így is kétharmadolt – vázolta a tavaszi választások tapasztalatait a politikus. A feladat az ellenzék számára tehát, hogyha a folyamat végén egy jelölt áll Tarlóssal szemben, és ha ez megtörténik, garantálom Önnek, hogy ellenzéki főpolgármestere lesz Budapestnek – mondta Horváth Csaba. Mindenkivel egyeztetünk, aki hajlandó egyeztetni – válaszolta Horváth Csaba arra a kérdésre, hogy megkezdődtek-e már a tárgyalások a Jobbikkal. Elég előrehaladottak ezek a tárgyalások, így azt tudom mondani önnek, hogy jó eséllyel az elmúlt 30 év történetének legszélesebb körű együttműködése jöhet létre Budapesten .

Erre tanítgatja épp az utca a politikai résztvevőket, és ma már nem lehet látni olyan érdemi különbséget az MSZP-től a Momentumon át egészen a Jobbikig, ami az együttműködést lehetetlenné tenné – állítja az MSZP politikusa. A Fidesszel lehetetlen az együttműködés és a Mi Hazánk pártformációval – zárta mondandóját Horváth Csaba.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: