Hornung Ágnes: Isten éltesse az apákat!

Hornung Ágnes emlékeztetett: június harmadik hétvégéje az apák napja, amelyet évről évre egyre több családban ünnepelnek.

Az államtitkár hangsúlyozta: köszönet illet minden férfit a családjáért végzett munkáért és a gyermeknevelésben vállalt szerepéért.

Magyarország kormánya több intézkedéssel is segíti, hogy a férfiak apaként is kiteljesedhessenek, mivel szerepük a gyermekek fejlődésében, személyiségük kialakulásában kimagasló jelentőségű, a család a férfiaknak is testi-lelki egészségvédő tényező, a családon belüli feladatmegosztás pedig könnyebbé teszi a gyermeket nevelők mindennapjait - írta Hornung Ágnes.

Kitért arra is, hogy a kormány a mostani háborús időkben is megőrzi Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és a családi adókedvezményt, valamint védelmet nyújt a családtámogatásoknak, amelyek az édesapák életét is jelentősen könnyítik.

Minderről részletek a kormány oldalán olvashatók.

BORÍTÓKÉP: Hornung Ágnes Facebook-oldala