Hornung Ágnes: ismét lehet pályázni családbarát munkahelyek kialakítására

Kiemelte: Magyarország kormánya 2010-ben a családbarát kormányzás mellett kötelezte el magát, ez a szemlélet pedig ma már az élet számos területén, a családtámogatások folyamatos bővítésében és a különböző családbarát kezdeményezésekben is tetten érhető. A kormány a tartós háborús helyzet ellenére is megvédi a családtámogatásokat, sőt idén bevezette a csok pluszt, emelte a falusi csok és a babaváró támogatás összegét - fűzte hozzá.

