Hornung Ágnes: Családbarát intézkedések erősítik az apa-gyermek kapcsolatot

Emlékeztetett: június harmadik vasárnapja apák napja, amikor mindazokat a férfiakat ünnepeljük, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak családjukért, és példát mutatnak gyermekeiknek.

Magyarországon évről évre többen ünneplik az apák napját, amely lehetőséget ad az irántuk való tisztelet, elismerés és hála kifejezésére. Az édesapák szerepe és felelőssége a család biztonságának, boldogságának megteremtésében és a gyermeknevelésben ugyanúgy fontos, mint az édesanyáké - mutatott rá az államtitkár.

Mint írta, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatásai szerint napjainkban a legtöbb édesapa részt vesz a gyermeknevelésben, ami a gyermekek testi-lelki fejlődésére és a családok harmonikus működésére is pozitívan hat. A felmérések azt mutatják, hogy azokban a családokban, ahol az apák jelentősen kiveszik a részüket a gyermeknevelésből, a gyermekek érzelmi és szociális fejlődése általában kiegyensúlyozottabb, illetve szorosabb apa-gyermek kapcsolat alakul ki. Az apaság pozitívan hat a férfiak életminőségére is. Kopp Mária professzor asszony kutatása is megállapította, hogy azoknak az édesapáknak, akik gyermekükkel szoros kapcsolatot ápolnak, és kiveszik a részüket a gyermekek neveléséből és gondozásából, több mint négyszer nagyobb esélyük van a hosszabb életre. Ezért is gyakran hangoztatta: "Pelenkázz, tovább élsz!" - fogalmazott az államtitkár.

Hornung Ágnes hangsúlyozta: a magyar kormány számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy támogassa és erősítse az apák szerepét a családokban. Magyarországon az édesapák is igényelhetik a gyermekgondozási díjat (gyed), a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes), a gyermeknevelési támogatást (gyet), valamint élhetnek a gyed extra lehetőségével is.

A közleményben kitért arra is, hogy a gyermekgondozási ellátást igénybe vevő fiatal édesapák részére egyúttal a diákhitel visszafizetése is könnyebbé válik, mivel ők is kérhetik a törlesztési kötelezettség szüneteltetését. Az édesapák a család döntése alapján jogosultak lehetnek a családi pótlék, illetve a gyermekek után járó családi adó- és járulékkedvezmény igénybevételére is. A kormány döntése értelmében 2023-tól kezdve az apaszabadság mértéke öt napról tíz napra emelkedett, amelyet a gyermek születését követő két hónapon belül az apa kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni.

Az apák éves szabadsága a gyermekek születésétől növekszik, egy gyermek után évente plusz két napra, két gyermek után plusz négy napra, kettőnél több gyermek esetén pedig plusz hét napra jogosultak, és ha munkaviszonyuk minimum egy éve fennáll, a gyermek hároméves koráig a 44 napos szülői szabadságra is igényt tarthatnak. Ezen felül 2023-tól minden dolgozó szülő - ha munkaviszonya legalább fél éve fennáll - gyermeke nyolcéves koráig kérheti a munkavégzési hely és a munkarend módosítását, valamint a távmunkavégzésben, illetve részmunkaidőben való foglalkoztatását - sorolta az intézkedéseket az államtitkár.

"Köszönet minden gondoskodó apának, nevelőapának, nagyapának és dédapának, akik mindig ott állnak a családjuk mellett! Isten éltesse őket!" - fogalmazott Hornung Ágnes.