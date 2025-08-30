Horn Gábor szerint teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer + videó

Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

A jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók "kormányának" miniszterelnöke és több minisztere - közölte szombaton Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője, a közleményt a lázadók hírügynöksége, a SABA idézte.

Már csak két nap és elindul az Otthon Start program. Közben már megkezdte működését a programiroda, amely a lakásfejlesztőknek ad tájékoztatást - hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Tranzit - Nacsa Lőrinc: a kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.

Gulyás Gergely: Dobrev Klára ugyanolyan gyáva, mint Magyar Péter + videó Gyávaság verseny van az ellenzéken belül – így reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-nek adott exkluzív interjúban arra, hogy idén az ellenzéki politikusok mind lemondták a tihanyi Tranziton való részvételt és a vitát.