Horn Gábor szerint teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer + videó

Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van. - így fogalmazott közösségi oldalán Horn Gábor. A Tisza közvélemény-kutatója továbbá Magyar származású ukrán hősnek nevezte a Barátság kőolajvezetéket lerombolt Robert Brovdit, akit emiatt kitiltottak Magyarországról.
Az egykori SZDSZ-es politikus híradónknak úgy fogalmazott: Ukrajna honvédő háborút folytat, szerinte az ukrán nép melletti kiállás erkölcsi kérdés - még akkor is ha ez ellátási feszültséghez vezet.
Már csak két nap és elindul az Otthon Start program. Közben már megkezdte működését a programiroda, amely a lakásfejlesztőknek ad tájékoztatást - hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
A jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók "kormányának" miniszterelnöke és több minisztere - közölte szombaton Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője, a közleményt a lázadók hírügynöksége, a SABA idézte.
A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.
Gyávaság verseny van az ellenzéken belül – így reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-nek adott exkluzív interjúban arra, hogy idén az ellenzéki politikusok mind lemondták a tihanyi Tranziton való részvételt és a vitát.
A külügyi tárca vezetője szerint az ellenzék sehol nincs szakpolitikai kérdésekben és nincs jövőképe. Egyebek között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranziton a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.