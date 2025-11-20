Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Horn Gábor szerint Magyar Péter jelöltjei nem szerepeltek még a politikai életben + videó

2025. november 20., csütörtök 19:40 | Hír TV

Tisza adatszivárgás botrány, a Tisza párt országgyűlési képviselő-jelöltjei, Tisza adó - többek között ezekről a témáktól vitázott a volt SZDSZ-es politikus és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapítója, Szűcs Gábor

  • Horn Gábor szerint Magyar Péter jelöltjei nem szerepeltek még a politikai életben + videó

