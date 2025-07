Horn Gábor szerint kívánatos dolog lenne Ukrajna felvétele az Európai Unióba + videó

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Horn Gábor egy internetes műsorban kívánatos dologként beszélt Ukrajna felvételéről az Európai Unióba. – Én azt gondolom, hogy több előnyünk lenne belőle, mint kárunk. Ukrajna egy hatalmas gazdaság, rossz állapotban, ott be lehet fektetni, lehet piacot építeni, beruházni. […] Tehát egy csomó előnyünk lenne belőle – fejtegette a Republikon Alapítvány elnöke a Klikk TV Mélyvíz című minapi műsorában. (15.47-től)

Figyelemre méltó: bár Horn láthatóan tisztában van azzal, hogy keleti szomszédunk csatlakozása milyen károknak tenné ki hazánkat, ennek ellenére is Ukrajna felvételét sürgeti: – Lenne egy új versenytárs, ez kétségtelen, de én úgy látom, hogy a verseny inkább segít, mint árt – jelentette ki. A közgazdász a versenyt emlegető szófordulattal egyebek mellett azt bagatellizálta, hogy jelentősen csökkennének vagy akár meg is szűnnének a hazai termelőknek járó uniós agrártámogatások, ezáltal a magyar gazdák mindennapi megélhetése is veszélybe kerülhetne.

Az Ukrajna csatlakozása mellett kardoskodó Horn a kormány által indított véleménynyilvánító szavazás résztvevőiről is lekezelően beszélt: – Meg lehet hülyíteni a magyar társadalom egy részét, több mint kétmillió embert, hogy töltse ki azt, hogy Ukrajna az nem, nem soha. Mint ismert, a Voks 2025 kérdőíveit kitöltő 2,3 millió magyar elsöprő többsége, 95 százaléka mondott nemet Ukrajna felvételére.