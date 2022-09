Horn Gábor most Gyurcsány árnyékkormányprojektjének szólt be

Megosztás itt:

Azért néhány szót megér ez az árnyékkormány-történet, már csak azért is, mert annak okán született, hogy beszéljünk róla…

– kezdi bejegyzését Horn Gábor, aki rögtön egy kellemetlen emléket idéz fel:

Egyrészt, ha valaki jól tudja, hogy milyen stabil a magyar közjogi berendezkedés, hogy milyen nehéz megbuktatni egy kormányt, az éppen Gyurcsány Ferenc és kollégái, hiszen személyes tapasztalataik vannak erről.

– írja a PestiSrácok.hu.

És a maradék szavazókkal mi lesz?

Majd komolyra fordítja a szót:

Kormányváltásra bizonyosan nem számíthatunk, ezért nincs is valóságos jelentősége egy ilyen erődemonstráció-kísérletnek. Arra persze jó egy ilyen lépés, hogy a létező és elkötelezett DK-s választók harci kedvét növelje, és néhány napig médiafelületet is jelenthet… De egy kicsit sem ad választ arra az ellenzéki választói igényre (hiszen kb. kétmillió szavazó azért még volt április 3-án), hogy csináljátok már valamit, lehetőleg közösen, ne egymással hadakozzatok. […] Nem lehet figyelmen kívül hagyni az időközi választások hatalmas kudarcait az ellenzéki oldal számára, érzékelhető, mérhető az ellenzéki szavazók dühös véleménye arról, amit ezek a pártok, most már leginkább külön-külön, egymás ellen – és nem a Fidesz ellen, nem a választóikért – produkálnak.

Horn híres beszólásai

A népszavazás éjszakáján azonban történt valami, ami sokat elárult az MSZP és a koalíciós társ SZDSZ viszonyáról, az SZDSZ véleményéről a szocialistákról. Már az is elképesztő, hogy bár az SZDSZ adta az egészségügyi minisztert és keményen beleállt a népszavazási kampányba, mégis a politikai perverzió csúcsa, hogy Horn Gábor kampányfőnök – egyben a koalíciós egyeztetésért felelős miniszterelnökségi államtitkár – milyen cinikusan kommentálta az eseményeket. A felejthetetlen felvételt a Hír TV operatőre készítette a népszavazás éjszakáján az SZDSZ eredményváróján – olvasható a PestiSrácok.hu cikkében.

Kicsit sántít innentől

– mondta Horn Kóka János pártelnöknek, miközben Gyurcsány magyarázta a népszavazás eredményét, vagyis azt, hogy nagy volt a távolmaradók száma és aránya („több mint négymillió ember nem volt hajlandó támogatni ezt a kérdésfeltevést”), majd lesajnáló megjegyzést tett a szónokló miniszterelnök körül álló MSZP-s politikusokra (Juhász Ferenc elnökhelyettes, Gyurcsány Ferenc, Veres János pénzügyminiszter, az elnökség tagja és Vadai Ágnes honvédelmi államtitkár, elnökségi tag):

Kemény, ez a csapat kemény.

Majd a folytatást nem lehet hallani, de az SZDSZ-es kampányfőnök röhögve mondott valamit. Amikor pedig Gyurcsány azt fejtegette, hogy az emberek nem akarnak háromszáz forintos vizitdíjat, és ezért szavaztak úgy, ahogy, akkor Horn odavetette:

Nem azt mondták, Feri, hanem azt, hogy menj a p…csába, valljuk be.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)