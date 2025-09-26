Keresés

Belföld

Horn Gábor kiállt Semjén Zsolt mellett

2025. szeptember 26., péntek 15:54 | Magyar Nemzet
KDNP SZDSZ Horn Gábor Semjén Zsolt pedofil vád Szőlő utcai botrány

A volt SZDSZ-es politikus, Horn Gábor az ATV Start című műsorában kijelentette, hogy személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által igaztalanul megvádolt Semjén Zsoltot és kizárnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek.

  • Horn Gábor kiállt Semjén Zsolt mellett

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

 Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem – fogalmazott. Hozzátette: „Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre.”

Horn, aki a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke, a műsorban rámutatott arra is: „Itt nem egy akármilyen ügyről van szó, itt családok, emberi egzisztenciák és életek mehetnek tönkre egy félresikerült gyanúsítgatás következtében, aminek az alapja, hogy valaki azt nyilatkozta valahol, hogy hallott arról, hogy a nem tudom, ki a nem tudom, kinek mit szállított.” Horn Gábor hozzátette, utalva az ellenzéki politikusok hozzáállására is, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.

Fotó: képernyőfotó

Kocsis Máté szerint emberek millióit tévesztették meg, amelyből akár zavargások is kialakulhattak volna + videó

Kocsis Máté szerint emberek millióit tévesztették meg, amelyből akár zavargások is kialakulhattak volna + videó

Nagykövet úr ne hazudjon! - Menczer Tamás az ukrán nagykövettel üzenget a pokolról és a magyar energiabiztonságról

Nagykövet úr ne hazudjon! - Menczer Tamás az ukrán nagykövettel üzenget a pokolról és a magyar energiabiztonságról

 Menczer Tamás kommunikációs igazgató keményen visszavágott a budapesti ukrán nagykövetnek. A nagykövet kritikájával szemben Menczer elmondta, Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította el. Elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték létfontosságú az energiabiztonságnak, és megerősítette, a kormány Donald Trumpot támogatja a béke ügyében.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

