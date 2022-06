Hoppál Péter nem bánta meg, hogy piros lapot mutatott fel Pécs baloldali polgármesterének

Megosztás itt:

Biztosan nem kezdik el a pécsi élményfürdő építését ebben az önkormányzati ciklusban – írja a Bama Baranya megyei hírportál Péterffy Attilára, Pécs baloldali polgármesterére hivatkozva.

– A városvezetés kedden délelőtt sajtótájékoztatót tartott arról, hogy nyílt tervpályázatot írnak ki az akvaparkra, amelynek bekerülési költsége 2020-as árakon is több mint 50 milliárd forint. A mai árak alapján ez az összeg 50 százalékkal is több lehet, a kormányellenes pécsi önkormányzat tehát a számításaink szerint 75-80 milliárdos támogatást is kérhet a kormánytól – olvasható a Bama cikkében.

A portál emlékeztet,

Péterffy Attila két évvel ezelőtt még arról beszélt egy sajtóközleményben, hogy ebben ciklusban nemhogy elkezdik, hanem meg is valósítják a létesítményt.

Mint mondta, "a pécsiek megérdemelnek egy fürdőt, ez a fejlesztés a pécsi városvezetés kiemelkedő vállalása, és azon dolgozunk, hogy még ebben a ciklusban mindenképpen megvalósuljon."

A baranyai megyeszékhelyen régóta nagy az igény egy vadiúj élményfürdőre, Pécs ugyanis hiába nagyváros, nincs ehhez hasonló komplexum a városban. A nyári csobbanásra ugyan van lehetőség, de nem nagy a választék a helyiek számára, ha pedig a pécsiek egy kellemes fürdőzésre vágynak, a leggyakrabban az onnan fél órás autóútra fekvő Harkány jön szóba.

Pécs baloldali polgármestere, Péterffy Attila a csőd szélére kormányozta a várost, most pedig beismerte, hogy 2019-ben becsapta a pécsieket. Legfőbb kampányígéretét, hogy az új élményfürdőt 5 éves ciklusa alatt felépíti, el sem fogja kezdeni építeni 2024-ig a pécsi baloldal. ERRE IS JÁRT A PIROS LAP A PÉCSIEKTŐL!

– reagált a hírre Facebook-oldalán Hoppál Péter Pécs és környéke fideszes országgyűlési képviselője, kulturális államtiktár.

Emlékezetes,

Hoppál Péter az április 3-i választás utáni első közgyűlésen napirend előtti felszólalása végén piros lapot mutatott fel a polgármesternek.

A képviselő felhívta rá a figyelmet, április 3-án több pécsi szavazott a baloldal ellen, mint ahányan Péterffy Attilára voksoltak 2019-ben az önkormányzati választáson. Hoppál ezt úgy értelmezte, hogy a város polgárai ezzel a polgármester teljesítményét is értékelték.

A bíró valójában nem én voltam, hanem a pécsiek, akik a választáson egyértelműen jelezték a baloldali polgármesternek, hogy az a politika, amit ő két és fél éve képvisel, zsákutca. Én csak a városlakók ítéletét közvetítettem azzal, hogy a napirend előtti felszólalásom után felmutattam Péterffy Attilának egy piros lapot.

– nyilatkozta nemrég Pécs országgyűlési képviselője egy, a Magyar Nemzetnek adott interjúban az esettel kapcsolatban.

