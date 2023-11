Hoppá! Baranyi Krisztina is nekiment a DK-nak az akciós színházjegyek miatt

Megosztás itt:

Korábban beszámoltunk mi is a nagy vihart kavart ügyről, az esetről a Thália igazgatója is elmondta a véleményét, majd Vidnyánszky Attila is megszólalt. Abban egyetértettek, hogy ez egy megdöbbentő eset, ilyen korábban soha nem fordulhatott elő a színházak életében.

Az ügy súlyosságát mutatja, hogy Ferencváros polgármestere, az egyébként baloldali Baranyi Krisztina most nyilvánosan, a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, amiben felelősségre vonást követel az eset kapcsán.

"Ez egy nagyon súlyos ügy, annál is inkább, mert a Főváros kulturális ügyeinek irányítása 2019 óta a DK kezében van"

- írja bejegyzésében a polgármester, akit többek között a DK is támogatott a legutóbbi önkormányzati választáson.

A posztjából kiderül, hogy jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban a kedvezményes színházjegyek miatt.