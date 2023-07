Honvédelmi tábor Győrben

Megosztás itt:

A 12-15 éves fiatalok egy hetet töltenek a Magyar Honvédség „harcos táborában”, amely elsősorban a katonai pálya iránt érdeklődő diákok számára tartogat izgalmakat.



Az összekovácsolást ugye azt alapvetően olyan feladatokkal próbáljuk elérni, amihez az szükséges, hogy a gyermekek ugye együtt dolgozzanak. De számos olyan, például az alaki foglalkozás, az is ugye nagyban hozzásegíti ahhoz őket, hogy egységként tudjanak működni és számos ilyen feladatot találtunk ki nekik – mondta Bodnár Bálint hadnagy.



Egy akadálypályán erőnléti és ügyességi feladatokban tehették próbára képességeiket a táborozók, akiknek még egy sátrat is fel kellett állítaniuk.



A családomban szinte mindenki katona volt, így felmenőleg, ugye sorkatonaság vagy szabadon választás miatt, és hát én is úgy gondoltam, hogy hogy kipróbálom itt a honvédelmi tábor keretein belül, hogy milyen ez az élet – mondta egy részvevő, Moldoványi Ádám.

A tábor célja nemcsak az, hogy vonzóvá tegye a katonai pályát, hanem az is, hogy a mindennapi életben fontos tudással, értékekkel vértezze fel a fiatalokat.





Az egész tábor ideje alatt van egy pontos, megállapított órarend, ezt mindenki betartja. Táborban tanulhatunk tiszteletet, együttműködést, megbízást, azon kívül meg, hogy megerősödünk: lelkileg és testileg is – fejtegette egy másik részvevő.

Az ország minden pontjáról, de még a határon túlról is jelentkeztek a győri táborba diákok, akik két korcsoportban, négy turnusban egy-egy hetet tölthetnek el a Pálffy Miklós Laktanyában.