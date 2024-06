Hont András kiakadt az EU új vezetőitől

A hírek kapcsán Hont András is kifejtette véleményét közösségi oldalán , a publicista úgy fogalmazott: „Jó intézmény ez az Európai Tanács is. Felőlük újrázhat egy vezetési képességek totális hiányát bemutató, korrupciógyanúba keveredő, annak kivizsgálását adminisztratíve megakadályozni igyekvő, egyebekben a tökéletes politikai fantáziátlanságot árasztó társalkodónő."

