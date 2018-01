Honosítás: feljelentés és nemzetbiztonsági ülés jöhet

Visszaélhettek a könnyített honosítási eljárással. – Általában olyan bűnözők voltak, akik robbantottak, gyilkoltak, pénzbehajtásokból, drogkereskedelemből, lányfuttatásból éltek, magyarán stricik voltak, és olyan bűnözök, akiknek már annyi vaj volt a fülük mögött, hogy a saját közegükben sem tudták eltüntetni magukat máshogy – nyilatkozta egy férfi a Célpontnak.

A Hír TV oknyomozó műsora szerint Ukrajnán keresztül 5000-6000 posztszovjet bűnöző juthatott így magyar útlevélhez és azzal együtt uniós papírokhoz. A gyorsított honosítási eljárásban részt vevőknek elvileg kötelező lett az átvilágítása, de az ellenzék szerint egymillió új állampolgár esetén ez nem történhetett meg. A Jobbik feljelentést tesz.

– Súlyos jogsértéssel állhatunk szemben, hiszen akár 5000-6000 bűnöző is bejuthatott Magyarország területére. Akár fiktív lakcímet is létesíthettek a hatóságok tudtával és beleegyezésével. Ami nyilvánvaló, hogy kinek az érdekét szolgálja: azét a kormányét, amely lehetővé teszi – akár azáltal, hogy szemet huny a jogsértések felett – azt, hogy ezek az állampolgárok Ukrajnából áttelepüljenek Magyarországra, akár csak fiktív jelleggel, de minden további nélkül részt vehetnek a választáson is. És nyilván ha 5000-6000 ember költözik fiktív jelleggel Magyarországra, ők bizony választókerületek sorsát, egyéni mandátumok sorsát tudják eldönteni és befolyásolni – mondta a politikus.

DK: Pintérnek felelnie kell

A DK a belügyminiszterhez fordul, hogy kiderüljön: az egyszerűsített honosítás révén hány külföldi bűnöző jutott magyar állampolgársághoz – jelentette be Varju László. A párt alelnöke szerint Ukrajnában 15 ezer euróért bárki vásárolhat olyan iratokat, amelyekkel elindíthatja a honosítást. A DK szerint a kormány felelőtlenül járt el.

– Tudniuk kellett a hatóságoknak, hogy ennek az lehet a következménye, hogy bűnözők is kihasználják a lehetőséget, nem csak azok, akik magyarságukat felvállalva hozzánk akarnak tartozni. Ekkora szám mellett a hatóságoknak fel kellett volna készülni, és úgy tűnik, felkészületlenül érte őket, nem fordítottak rá figyelmet. Pintér Sándornak felelnie kell a kérdésekre – fogalmazott Varju.

Az LMP pedig kezdeményezi, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nemzetbiztonsági bizottság ülésén számoljon be azokról a biztosítékokról, amelyek alapján kiszűrik a csalókat. – Semjén Zsoltnak mint miniszterelnök-helyettesnek más feladata nem volt a kormányban, tehát remélhetőleg megnyugtató válaszokat tud adni. Ugyanakkor ha Németh Szilárd megint földhöz veri magát, mint egy négyéves gyerek, amikor nem kap csokit a Sparban, akkor nehezen fogunk válaszokat kapni – jegyezte meg Ungár Péter, a párt elnökségi tagja.

Molnár szigorítana a nemzetbiztonsági ellenőrzésen

A nemzetbiztonsági bizottság ülésén is tárgyalhatják az ügyet – mondta a szakbizottság szocialista elnöke a Hír TV-nek. Molnár Zsolt szerint szigorítani kell a nemzetbiztonsági ellenőrzésen és a felületes jogszabályokon, hogy azokat ne tudják megkerülni vagy kijátszani.

– A következő bizottsági ülésen, remélem, választ kapunk a rendőrségtől, a belügyminisztertől, hogy a honosítási eljárások hogyan zajlanak, és miért ilyen felszínes az ellenőrzés. Kérdésére még azt is elmondanám, elképzelhetőnek tartom, hogy olyanok is állampolgársághoz jutottak, akik azzal visszaélve már nem is Magyarországon, hanem az Európai Unió más államában akár a közbiztonságot, a közrendet veszélyeztetve cselekedjenek, ezért is van szükség kormányváltásra április 8-án – mondta Molnár Zsolt.

Célpont műsorunk úgy tudja, továbbra is vannak olyanok, akik magyar állampolgársággal üzletelnek.

Lázár: Lehetetlen

Lehetetlenségnek tartja a kancelláriaminiszter, hogy több ezer bűnöző szerzett volna magyar állampolgárságot. Lázár Jánost egy hódmezővásárhelyi fórum után kérdeztük. A fideszes tárcavezető azt mondta: évekkel ezelőtt történt hasonló eset, de azóta szigorítottak a rendszeren.

„Egyetlen egy olyan terület volt, ahol, még egyszer mondom, a magyar állampolgársággal kapcsolatban a nyelvismeret igazolása és a nyelvismeret meglétének dokumentálása vetett fel kérdéseket. Ez valóban a magyar–ukrán határon, Kárpátalja térségében fordult elő, Szabolcs megyében. Volt ilyen járási hivatal… De szigorításra került sor az eljárási szabályokban. Ez három, vagy négy éve történt. Az, ami most elhangzott, hogy több ezer ember juthatott törvénytelenül, vagy a jogszabályok megkerülésével magyar állampolgársághoz, az lehetetlen” – fogalmazott.