Homo brüsszelikusz, Rogán kézivezérel, Marton bocsánatot kért

AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT MINDENÜTT MÉRSÉKELTE A SZÉLVIHAR MIATTI FIGYELMEZTETÉSEKET. A DUNÁNTÚL KELETI RÉSZÉN, A FÕVÁROS KÖRNYEZETÉBEN ÉS AZ ALFÖLD DÉLI FELÉN VISZONT MÉG ELÕFORDULHATNAK 70-90 KM/H-ÁS SZÉLMAXIMUMOK. KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL A HATÓSÁGOK KÖZLEMÉNYEIT, ÉS TÁJÉKOZÓDJANAK A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉSZ ALKALMAZÁSÁNAK HASZNÁLATÁVAL! AMENNYIBEN SEGÍTSÉGRE SZORULNAK, HÍVJÁK A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOT! REGGELI JÁRAT 5:50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ TESZÁRI NÓRA. TERVEZETT TÉMÁK: 6:30 MIÉRT NEM TÁRGYAL A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG NAFFA ÜGYÉRÕL? VENDÉG: DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP. 6:40 DEMONSTRÁLNAK A KÉMÉNYSEPRÕK AZ ELLENÕRZÉS ELTÖRLÉSE MIATT. VENDÉG: VÁMOS CSABA ELNÖK, KOSZ. 7:40 KRIOABLÁCIÓ - ÚJ ELJÁRÁS A MELLRÁK GYÓGYÍTÁSÁBAN VENDÉGEK: DEÁK PÁL ÁKOS RADIOLÓGUS ÉS FORRAI GÁBOR, AZ EURÓPAI EMLÕDIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG ELNÖKE. 8:30 A PERONON: SZANYI TIBOR EP-KÉPVISELÕ, MSZP A FIDESZ ELUTASÍTOTTA A POLITIKUSI VAGYONNYILATKOZATOK SZIGORÚBB ELLENÕRZÉSÉT CÉLZÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST. FIDESZ: TÁRSADALMI KONSZENZUS VAN A KÉRDÉSBEN, NEM KELL NÉPSZAVAZÁS. JOBBIK: A KORMÁNY EGYSZERÛEN CSAK FÉL A NÉPSZAVAZÁSTÓL. LMP: A FIDESZES KÉPVISELÕK EDDIG IS MEGSZAVAZHATTÁK VOLNA A TÖRVÉNYT DE SOHA NEM ÉLTEK A LEHETÕSÉGGEL. ÖTNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN. A HÁZ VÁRHATÓAN KEDDEN SZAVAZ ÚJRA A KÖTELEZÕ KÉMÉNYSEPRÉS ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYRÕL, AMIT AZ ÁLLAMFÕ VISSZAKÜLDÖTT MEGFONTOLÁSRA. INTERNETES FORRÁSOKBÓL ÖSSZEOLLÓZVA, KONKRÉTUMOK NÉLKÜL PRÓBÁLJA BIZONYÍTANI A KORMÁNY A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT SZÉL BERNADETTNEK. MSZP: A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NEM VÁLHATNAK A FIDESZ GYÛLÖLETPROPAGANDÁJÁNAK ESZKÖZÉVÉ! FIDESZ: MA VAN SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS, NEM ÚGY, MINT A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSA ALATT. KIÁLLT A MILLIÁRDOS CSALÁSSAL VÁDOLT FARKAS FLÓRIÁN ÉS AZ ÁLTALA VEZETETT LUNGO DROM MELLETT BALOG ZOLTÁN A SZERVEZET SZOMBATI KONGRESSZUSÁN. BALOG AZT MONDTA: NAGYRA ÉRTÉKELI A LUNGO DROM MUNKÁJÁT, MERT A SZERVEZET "MINDIG SZÓT EMELT A HAZAI CIGÁNYSÁGÉRT ÉS KÉPVISELTE ÕKET". KÖZÖSEN INDUL A VÁLASZTÁSOKON AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD, A CÉL A KÖZÖS LISTAÁLLÍTÁS, ÁM ERRÕL KÉSÕBB BELSÕ SZAVAZÁSON DÖNTHETNEK. A NEM KORMÁNYPÁRTI SZAVAZÓK KÉTHARMADA VOKSOLNA EGY OLYAN BALOLDALI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, AMELYNEK VAN ESÉLYE LEVÁLTANI A FIDESZT - PUBLICUS INTÉZET. TÖBB MINT 30 EZER FORINTTAL LESZ JÖVÕRE MAGASABB A MINIMÁLBÉR SZLOVÁKIÁBAN, MINT MAGYARORSZÁGON MAGYAR NEMZET. A VIHAROS SZÉLLEL ÉS ESÕVEL DACOLVA TÜNTETTEK VASÁRNAP ESTE SZÉKELYFÖLD-SZERTE A TÉRSÉG TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁÉRT. TÖBB SZÁZAN TÜNTETTEK BUKARESTBEN A VÉDÕOLTÁSOK KÖTELEZÕVÉ TÉTELE ELLEN. KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÖSSZESEN ÖT HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT AZ ÍTÉLETIDÕ, MAGYAR ÁLDOZATRÓL NEM ÉRKEZETT HÍR. NÉMETORSZÁGBAN EGY, CSEHORSZÁGBAN ÉS LENGYELORSZÁGBAN KÉT-KÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT. 24 ÓRA ALATT 400 MILLIMÉTER CSAPADÉK HULLOTT A JAPÁN KIOSHU SZIGETRE A SAOLA TÁJFUN MIATT. A TÖRÖK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM 143 ÁLLÍTÓLAGOS HÍVÉT EGY NYOLC TARTOMÁNYBAN TARTOTT NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁBAN. OSDH: AZ ISZLÁM ÁLLAM TÖBB MINT ÖTEZER EMBERT VÉGZETT KI SZÍRIÁBAN AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN. FRANCIAORSZÁG 11 NAGYVÁROSÁBAN RENDEZTEK TÜNTETÉSEKET A SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS ERÕSZAK ELLEN A #MEETOO MOTTÓ JEGYÉBEN. A SPANYOL KORMÁNY SZOMBATON MEGKEZDTE A KATALÁN KORMÁNYZATI FELADATOK ÁTVÉTELÉT. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: A MENESZTETT KATALÁN INDULHAT A DECEMBERI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON, HA ADDIG NEM KERÜL BÖRTÖNBE. TÖBB SZÁZEZREN TILTAKOZTAK BARCELONÁBAN A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT ELLEN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK CSAK AZOKAT A KENNEDY-IRATOKAT NEM TÁRNÁ A NYILVÁNOSSÁG ELÉ, AMIK MÉG MA IS ÉLÕ SZEMÉLYEK ADATAIT TARTALMAZZÁK. MEGERÕSÍTETTE AZ IRAKI KURD VEZETÕ, HOGY NOVEMBER 1-TÕL TÁVOZIK HIVATALÁBÓL. IRÁN ELEGET TESZ AZ ATOMEGYEZMÉNYBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEINEK - JELENTETTE BE A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA-ÜGYNÖKSÉG FÕIGAZGATÓJA TEHERÁNBAN. NYOLC ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY KANADAI PILÓTA, MERT KÉNYSZERLESZÁLLÁS UTÁN EGY MÁZSA KOKAIN KERÜLT ELÕ A GÉPÉBÕL. FOLYÓBA ZUHANT EGY HINDU ZARÁNDOKOKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁLBAN, LEGKEVESEBB 31 EMBER MEGHALT, 16 MEGSÉRÜLT. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZÕKE KATÓ KÉTSZERES OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ. A VIHAROS SZÉL FÕKÉNT A HEGYESHALMI, NAGYKANIZSAI, PÉCSI, VÁCI, KELEBIAI VASÚTVONALON OKOZ JELENTÕS KÉSÉSEKET. AUSZTRIA ÉS SZLOVÁKIA FELÕL A NEMZETKÖZI VONATOK IS AKÁR TÖBB ÓRÁT KÉSVE LÉPIK ÁT A HATÁRT. SÚLYOS SÉRÜLÉSEKKEL SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA EGY 40 ÉVES FÉRFIT, MIUTÁN BUDAFOKON RÁDÕLT EGY FA A HÁROS ÚTON. FOLYAMATOS A RENDÕRI JELENLÉT A VIHAR MIATT ÁRAM NÉLKÜL MARADT TELEPÜLÉSEKEN KÖZÖLTE AZ ORFK.