Holoda szerint Mészáros miatt emelték titokban az áram árát

Stabil piaca van a villamos energiának, mert hiába cél az 50-60 százalék közötti Paksról érkező villamos energia, még mindig körülbelül ugyanennyi, amit ki lehet tölteni - Holoda Attila szerint. A volt energetikai helyettes államtitkár Egyesen című műsorunkban arról is beszélt, hogy a kormány észrevétlenül emelte az áram árát az év elején, hogy Mészáros Lőrinc zsebét kitömje.

„Az a legkönnyebb üzlet, amikor én úgy megyek be egy üzletbe, ami termelni fog. Amikor én úgy megyek bele egy üzletbe hogy már adják is a szerződést, majdhogynem az árat is. Sőt, ugye nagyon sokaknak elkerülte a figyelmét ugye az is, hogy év elején változott a villamos energia ára, picit emelkedett, hogyhogy nem, eddig nem ez volt a tétel. Ugye a rezsicsökkentés másfelé mutatott, de hogy ezt ne vegye észre a lakosság, a karbantartásra a rendszerhasználatra fordított összeg pontosan ugyanannyival emelkedett, vagy csökkent. Mi lehetett ennek az oka? Az, hogy Mészáros Lőrinc onnantól kezdve már abban érdekelt, hogy villamos energiát fog termelni. És még hány ilyen jöhet” – mondta Holoda.

A teljes beszélgetés: