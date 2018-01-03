2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Holoda: Felráznák a közvéleményt, mert az emberek lemondtak a kormányváltásról

Hír TV

2018. január 3., szerda 20:28, frissítve: szerda 20:52

A V18, úgy látja, ideje felrázni a közvélemény, ugyanis szerintük az emberek már lemondtak a kormányváltás lehetőségéről. Ezt Egyenesen című műsorunkban mondta Holoda Attila, az Orbán-kormány volt energiaügyi helyettes államtitkára, a csoport egyik tagja.
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A 11 jobb- és baloldali volt kormánytagból álló V18 a választókhoz szeretne szólni, hogy van választási lehetőség, és azzal élni kell – mondta Holoda Attila, aki arról is beszélt: nem állnak be pártok mögé és nem is neveznek meg miniszterelnök-jelöltet.

„Mi, akik 11-en aláírtuk az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot, teljesen másképp gondolkodunk az élet nagyon sok területéről, egyvalamiben azonban biztosan egyetértünk: az, ahogy jelenleg működik Magyarország – az az antidemokratikus módszer, ahogy jelenleg működteti ez a kormányzat az országot –, az nem tartható a továbbiakban. Ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni, az embereknek el kell menni választani” – mondta Kálmán Olga műsorában az Orbán-kormány volt energiaügyi helyettes államtitkára.

 

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