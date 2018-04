Holnaptól folytatják a kilakoltatásokat

Vége a türelmi időszaknak, holnaptól folytatódhatnak a kilakoltatások. Az ellenzék törvényben tiltotta volna meg, hogy gyermekes családokat is utcára lehessen tenni, de a javaslatról a kormánypártok nem voltak hajlandók tárgyalni.

Az ágyat is vitték tavaly szeptemberben az egyik kőbányai lakásból. A család devizahitelt vett fel annak idején, a forint gyengülésével megugrott a törlesztőrészlet, amelyet már nem tudtak fizetni. A bank elárverezte az ingatlant.

Még nem tudjuk hogyan tovább, nekünk elsősorban a két gyerek a fontos. Nem tudjuk még, megmondom az őszintét, megpróbálunk mindent, összerakni magunkat, nagyon nehéz, de megpróbáljuk - mondta korábban egy kilakoltatott híradónknak.

Dávid Károly és felesége hasonló sorsra juthat. Az 56 éves férfi 1997 óta bérli ezt a kétszobás lakást a kőbányai önkormányzattól. Állítja, hogy egy fillér tartozásuk nincs, május kilencedikén mégis utcára kerülhetnek.

Nem indokolták meg, hogy miért kell elmenni. Fizetni, fizetjük a rezsit rendesen, nem vagyunk elmaradva, nem vagyunk olyanok, hogy rendőrség, mentő, satöbbi, ide nem jár hozzánk, nyugodtan meg lehet kérdezni a lakókat. Nem tudom. Egyszer csak gondoltak egyet, kitalálták maguknak, és azt mondták, hogy menjünk el - mondta Dávid Károly.

A kilakoltatási tilalom, amely 2017. november 15-én kezdődött, április 30-án lejár.

Tavaly négyezer kilakoltatás történt Magyarországon. 12-16 ezer ember került utcára - mondta a hajléktalanság ellen küzdő civil szervezet, A Város Mindenkié csoport aktivistája. A moratórium lejárta után az albérletben és az önkormányzati bérlakásban élők vannak a legnagyobb veszélyben.

Sok ilyen esetet látunk, ahol nem tudják hol elhelyezni a gyerekeiket. Kiemelik őket és a szülők pedig mennek a hajléktalanszállóra vagy akár munkásszállóra. Az úgynevezett szerencsésebbek be tudnak kerülni családok átmeneti otthonába, ahol ugye a szülők is és a gyerekek is együtt lakhatnak, de mivel olyan iszonyatosan hosszú várólisták vannak a családok átmeneti otthonaiban, ezért nagyon-nagyon sok családnak erre nincsen lehetősége - mondta el Udvarhelyi Tessza.

Ha a magáncsőd valóban működne, a kilakoltatások megelőzhetők lennének a Magyar Szociális Fórum elnöke szerint.

Fedélhez kell juttatni az embereket! Nem moratóriumokat kellene elsősorban művelni, hanem lakásokat kellene építeni: olcsó, szociális bérlakásokat, amelyekkel megoldást lehetne találni erre a tömegméretű problémára, hiszen ez százezreket érint, és ne felejtsük el, a fizetésképtelenség pedig közel másfél millió embert - véli Simó Endre.

Ellenzéki politikusok törvényben tiltották volna meg, hogy gyermekes családokat utcára lehessen tenni. Elhelyezésük önkormányzati feladat lett volna. Az indítványról azonban a kormánypártok tárgyalni sem voltak hajlandók a parlamentben.

Írásban kérdez a Párbeszéd az ügyben

A kilakoltatásokról kérdezi írásban az igazságügyi minisztert a Párbeszéd a tilalom lejártával. Az ellenzéki párt - egyebek mellett - a folyamatban lévő végrehajtások számára vár választ Trócsányi Lászlótól. A Párbeszéd kíváncsi arra is, hogy banki hiteltartozás miatt hány kilakoltatás várható a következő hónapokban.