Holnap újraindul az ország

2998-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 krónikus beteg, ezzel 340 főre emelkedett az elhunytak száma, 629-en már gyógyultan távoztak a kórházból. 1005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Hétfőtől megkezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Nem szabadult el a járvány Magyarországon, ennek köszönhetően lehet megtartani az érettségit - jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: nem kötelező a vizsgán való részvétel, ősszel is lesz érettségi, a diákok pedig dönthetnek úgy, hogy inkább akkor vizsgáznak. Mindenki találja meg a módját, hogy köszönthesse édesanyját - mondta a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött felvételen. Napról napra porlik, amortizálódik a demokrácia intézményrendszerébe vetett közbizalom a világban - jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádióban. Kövér László szerint ennek az a legfőbb oka, hogy „próbálják nagyon sokfajta eszközzel, nagyon sokan aláásni azt, amit közösségi, nemzeti közbizalomnak nevezhetünk", a közösség ügyeivel szemben pedig mára a versenyelv mindent maga alá gyűrt. A koronavírussal kapcsolatos szűrőprogramban való részvételre buzdított Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Csaknem 100 ezer maszkot készítettek a szakképzésben tanulók - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ötnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő két hétben. Sorozatos problémák vannak a Pesti úti idősek otthonában - ez derül ki a Hír Tv Budapesti Srácok című műsorából. Az intézményben nem csak az orvos hiánya veszélyeztette a lakók egészségét, hanem higiéniai hiányosságok is. A Fidesz felszólítja Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy tegyen meg mindent a Pesti úti idősotthon lakóinak védelmében - közölte a kormánypárt kommunikációs igazgatója a Facebookon. Minden demográfiai mutató jó irányba mozdult az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, egyre többen élhetik meg azt, hogy mit jelent édesanyának vagy édesapának lenni - mondta az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Novák Katalin örömtelinek nevezte, hogy egyre többen mernek igent mondani az életre, a gyermekvállalásra, és nem lett igazuk azoknak, akik azt mondták, hogy felesleges a gyermekvállalás segítésébe, a családalapítás támogatásába fektetni pénzt. A korábbinál magabiztosabban vállalnak gyermeket a 2010-es években a magyar édesanyák - áll a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért közleményében. Hétfőtől lépnek hatályba a sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos intézkedések: a rendelet értemében sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között Magyarország egész területén megtartható tájékoztatott a sportért felelős államtitkár. Szabó Tünde elmondta: megengedett a sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel is. Levélben köszöntötte Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt és rajta keresztül Lengyelország valamennyi polgárát Orbán Viktor kormányfő a Lengyel Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. Ismét élesen támadta Orbán Viktort a német közszolgálati televízió egyik műsora. A ZDF kettes csatornáján a humorosnak szánt Heute Show-ban a műsorvezető a koronavírus-járvány idejére érvényes rendkívüli jogrendet bírálta. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár úgy reagált: „ezek a megnyilvánulások rendkívül szánalmasak és mutatják, hogy milyen is a haladó-független-objektív-minőségi sajtó egyes nyugati országokban”. Világszerte 3 428 114-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 243 829, a meggyógyultaké pedig 1 093 137 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, 24 óra alatt 502 új fertőzést azonosítottak, a betegek száma elérte a 11 913-at. Horvátországban és Szlovéniában is stagnál a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma. Szlovéniában több ezren tüntettek a járvány megfékezésére elfogadott kormányzati intézkedések ellen. Járványügyi szakértők szerint lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma a Nyugat-Balkánon, ám nem szabad elővigyázatlannak lenni, a SARS-CoV-2 vírus ősszel várhatóan visszatér. Több ezren tüntettek Stuttgartban, tiltakozva a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott hatósági korlátozó intézkedések ellen, illetve a fővárosban, Berlinben is tartottak jóval kisebb létszámú demonstrációt. A gyárak, az autó-, a textil- és az építőipar, valamint a városi tömegközlekedés újraindításával megkezdődik hétfőtől a járványhelyzet úgynevezett második szakasza Olaszországban, ám a kijárási korlátozásokat még nem oldják fel teljesen. Franciaországban az elmúlt 24 órában 166-tal nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma az előző napi 218-as növekedés után. Ezzel 24 760-ra nőtt az áldozatok száma az országban. Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt kihirdetett egészségügyi rendkívüli állapotot. Újra megugrott, 474-gyel nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma egy nap alatt Olaszországban, és így elérte a 28 710-et. Spanyolországban már több mint 25 ezren haltak meg az új koronavírus okozta fertőzés következtében, de a halálesetek száma már harmadik napja háromszáz alatt maradt. Hétfőtől kötelező lesz a szájmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön Spanyolországban. Feloldotta az orosz kormány vasárnap az orvosi maszkok és a biológiai védőruházat kivitelére vonatkozó tilalmat. New Yorkban szombaton bezártak a tábori kórházak, több városban pedig légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt. 82 évesen életét vesztette Szilágy István színész. Ő volt a Keménykalap és Krupliorr sorozat Lópici Gáspárja. A Blikk úgy tudja, hogy a fia gyilkolta meg, egy fejére mért ütéssel végzett vele. A Magyar Olimpiai Bizottság minden területen előrelépett az elmúlt három évben Kulcsár Krisztián elnök szerint. A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet ellenére továbbra is napi két edzéssel készül a tokiói olimpiára a gyalogló Madarász Viktória. Az Európa-bajnoki futamgyőztes Turán Frigyes, Bagaméri László páros Volkswagen Polo GTI R5-ös versenyautójával induló ifjabb Szabó Zoltán nyerte a MNASZ által szervezett ERally Országos Bajnokság küzdelmeit az R5-ös kategóriában.