Hollik István: Sok ütközet áll még előttünk

2018. OKTÓBER 19., PÉNTEK RÉTVÁRI BENCE: A HAJLÉKTALANOK KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ JOGSZABÁLY CÉLJA, HOGY NAGYOBB SEGÍTSÉGET KAPJANAK A RÁSZORULÓK. JOBBIK: MINDEN IDÕK LEGNAGYOBB TÁMADÁSSOROZATÁT ÉLI A PÁRT. VARGA MIHÁLY: A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉVEL EGYÜTT NEM CSAK A MUNKAHELYEK SZÁMA NÕ, DE A KERESETEK IS FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK. KÁSLER MIKLÓS: AZ EGÉSZSÉGÜGY NEM ÜZLET, EGYSÉGES ÁLLAMI ELLÁTÁSI RENDSZERBEN GONDOLKODIK A KORMÁNY. AMELYBEN A KÖZEGÉSZSÉGÜGY KERETEIN BELÜL MINDENKI SZÁMÁRA DÍJMENTES ELLÁTÁST BIZTOSÍT MAGYAR HÍRLAP. NOVÁK KATALIN: MINDEN KOROSZTÁLYNAK VAN BELESZÓLÁSA AZ ORSZÁG ÉS EURÓPA ÜGYEIBE. NOVEMBER VÉGÉIG PÁLYÁZHATNAK A FÕVÁROSI FÖLDUTAK ASZFALTOZÁSÁRA AZ ÖNKORMÁNYZATOK. PM: CSAKNEM SZÁZ TELEPÜLÉSEN ÚJULHATNAK MEG AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÓVODAI ÉS BÖLCSÕDEI KONYHÁK. FKF: VÁLTOZATLAN A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS MENETE AZ ÜNNEPI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN. FELKÉSZÜLT A KARÁCSONYI CSOMAGFORGALOMRA A MAGYAR POSTA ÉS A NAV. KOMPENZÁCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍTETT A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA A LAKÁSÁFA KÖZELGÕ VISSZAEMELÉSÉNEK ELLENSÚLYOZÁSÁRA MAGYAR HÍRLAP. VÁROSBAN EGY MÉTERES, VÁROSON KÍVÜL MÁSFÉL MÉTERES OLDALTÁVOLSÁGOT KELL MAJD TARTANI A BICIKLISEK ELÕZÉSÉNÉL A KRESZ-MÓDOSÍTÁS SZERINT. A RYANAIR ÉS A WIZZAIR NEM FIZETTE BE HATÁRIDÕIG AZT A BÍRSÁGOT, AMELYET TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT MIATT RÓTT KI A BFK VG.HU. SEBASTIAN KURZ: MINDEGYIK TAGÁLLAMNAK HOZZÁ KELL JÁRULNIA A MIGRÁCIÓS HELYZET KEZELÉSÉHEZ, DE NEM A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁVAL. LÍBIAI KÜLÜGYMINISZTER: LÍBIA ÉS SZOMSZÉDAI TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJÁK AZ EU-S MENEKÜLTKÖZPONTOK TERVÉT. ANGELA MERKEL: A KÖTELEZÕ KVÓTÁK MEGSZÜNTETÉSE NEM OLDJA MEG A MIGRÁCIÓS KÉRDÉST. ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI CSÚCSON SIKERESEN MEGVÉDTÜK MAGYARORSZÁG HATÁRVÉDELEMHEZ FÛZÕDÕ JOGÁT. OROSZ TÁBORNOK: EURÓPA TÖBB MINT 140 MILLIÁRD DOLLÁRT KÖLTÖTT A SZÍRIAI MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁRA ÉS LETELEPÍTÉSÉRE. AZ EP LIBERÁLIS FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJE: AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK EL KELLENE HATÁROLÓDNIA ORBÁN VIKTORTÓL. SZAKÉRTÕ: ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁRNAK POLITIKAI PÁLFORDULÁST KELLENE VÉGREHAJTANIA. A 2015 ÓTA TÁMOGATOTT KÖTELEZÕ KVÓTÁK BEVEZETÉSE MIATT POLITIKAI POZÍCIÓJA SZÖVETSÉGI ÉS TARTOMÁNYI SZINTEN IS MEGGYENGÜLT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MEXIKÓ MEGÁLLAPODOTT A MIGRÁNSPROBLÉMA KEZELÉSÉT ILLETÕEN. ÍR KORMÁNYFÕ: VÉSZFORGATÓKÖNYVET KELL KIDOLGOZNI ÉS ELFOGADNI AZ ÍR-SZIGETI HELYZET RENDEZÉSÉRE, AKKOR IS, HA A BREXIT UTÁNI ÁTMENETI IDÕSZAKOT MEGHOSSZABBÍTJÁK. PAKISZTÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: PAKISZTÁN LEZÁRTA AFGANISZTÁNNAL KÖZÖS HATÁRAIT AZ AFGÁN VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE. OSZTRÁK KANCELLÁR: OLASZORSZÁG A KÖLTSÉGVETÉSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉVEL SAJÁT MAGÁRA ÉS MÁSOKRA IS FENYEGETÉST JELENT. NORVÉG TITKOSSZOLGÁLAT: SZABADON ENGEDIK A NORVÉGIÁBAN KÉMKEDÉS MIATT ÕRIZETBE VETT OROSZ ÁLLAMPOLGÁRT. ROBBANÓSZERKEZET LÉPETT MÛKÖDÉSBE A KRÍM-FÉLSZIGETI KERCSBEN LEVÕ SZAKISKOLÁBAN, A ROBBANÁSBAN 20 EMBER MEGHALT, LEGKEVESEBB 50 MEGSEBESÜLT. PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK A KRÍMI ISKOLÁBAN TÖRTÉNT TÖMEGGYILKOSSÁG KIVIZSGÁLÁSÁNAK FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTA. KEGYETLENÜL MEGKÍNOZTÁK ÉS MEGGYILKOLTÁK HASOGDZSI SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓT ÍRJA EGY TÖRÖK LAP EGY HANGFELVÉTELRE HIVATKOZVA. TÖRÖK TISZTSÉGVISELÕK: A TÖRÖK RENDÕRSÉG EGY KÖZELI ERDÕBEN ÉS A MÁRVÁNY-TENGER PARTJÁN FEKVÕ EGYIK VÁROSBAN KUTAT A MARADVÁNYOK UTÁN. KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN ÉLETÉT VESZTETTE A DZSAMÁL HASOGDZSI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSE ÜGYÉNEK EGYIK GYANÚSÍTOTTJA. ENSZ-VIZSGÁLATOT SÜRGETNEK A NEMZETKÖZI JOGVÉDÕ SZERVEZETEK A HASOGDZSI-ÜGYBEN. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER: ANKARA SENKINEK NEM ADOTT ÁT HANGFELVÉTELT A HASOGDZSI-ÜGY UTÁNI NYOMOZÁSRÓL. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A DÉL-AFGANISZTÁNI KANDAHÁR TARTOMÁNY KORMÁNYZÓJÁNAK HIVATALÁBAN, PERCEKKEL A NATO-ERÕK ÉRTEKEZLETE UTÁN. A LÖVÖLDÖZÉSBEN A RENDÕRFÕNÖK, KORMÁNYZÓ ÉS AZ AFGÁN TITKOSSZOLGÁLAT HELYI VEZETÕJE IS MEGHALT. KÉT EMBER MEGHALT ÉS KÉT RENDÕR MEGSEBESÜLT EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN NÉMETORSZÁG NYUGATI RÉSZÉN - MTI. HEVESEN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY KERÉKPÁROS, A BALESETBEN A KERÉKPÁROS FÉRFI MEGHALT, A HELYSZÍNELÉS IDEJÉRE TELJESEN LEZÁRTÁK A FÕUTAT. 12 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉST KAPOTT AZ A FÉRFI, AKI HÁROM ÉVEN KERESZTÜL, TÖBB ALKALOMMAL MEGERÕSZAKOLTA LÁNYÁT. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG.