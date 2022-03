Megosztás itt:

Hollik István kiemelte: a baloldal miniszterelnök-jelöltje most azt tagadja, hogy fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába, a tények ugyanakkor mást mutatnak. A kormánypárti politikus emlékeztetett: Márki-Zay többször is kifejtette álláspontját, sőt egy német lapnak még azt is nyilatkozta, hogy hazánknak olyan szankciókat is támogatnia kellene, amelyek gazdaságilag károsak az ország számára. Mondatait pedig több baloldali politikus is megerősítette.

