Hollik István: Gyurcsány újra rabolni akar Magyarországon

Az őszödi beszédben a saját párttársainak bevallotta, hogy csalással nyertek választást, hiszen hazudtak a választóknak. Hazudtak éjjel, reggel, meg este másfél évig ahogy ő fogalmazott. Most ezek közül már egy is elég ahhoz, hogy az illető eltűnjön a közéletből, de nem úgy Gyurcsány aki most a baloldal vezetője, és ő akar visszatérni a hatalomba, de az a jó hírünk, hogy erre nagyon sokan emlékeznek, és ezért csatlakoztak már több mint négyszázezren a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony! petícióhoz - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.