Hollik István: Gyűlöletből és uszításból nem lehet építkezni

45 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4813 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel az elhunytak száma 607 főre emelkedett, 3561-en már meggyógyultak. Egyre inkább kimutatható a koronavírus örökítő anyaga a szennyvízben, a koronavírus-fertőzés hamarosan a közösségi terjedés fázisába léphet - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője. Pándics Tamás közölte: a jelenlegi koronavírusos esetek családi, közösségi járványokhoz kapcsolódnak, ezért fontos, hogy aki felső légúti tüneteket észlel magán, ne menjen közösségbe. A koronavírus-járvány második hulláma sokban fog különbözni az elsőtől - mondta Nepusz Tamás bioinformatikus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A szakember hangsúlyozta: sokkal többet tudunk a vírusról, mint korábban, és sokkal jobban fel vagyunk rá készülve, ezért nem valószínű, hogy olyan szigorú korlátozásokkal kell majd szembenéznünk, mint tavasszal. Kispesten is recseg-ropog a baloldali összeborulás, amit a hatalom megszerzése érdekében hoztak létre - így reagált a Fidesz önkormányzati képviselője arra, hogy információk szerint távozhat a kerület DK-s alpolgármestere. Dódity Gabriella közölte: több forrásból értesültek arról, hogy DK-s hatalmi harcok miatt Gyurcsányék megválnának Kertész Csabától, mivel belső információkat szivárogtatott ki a párt és a Gyurcsány-család ügyeiről Lackner Csabának. Nyilvánosságra került a Mazsihisz elnökének egy, a szervezet rabbijaihoz írt belső levele - írja a Magyar Nemzet. Az írásban Heisler András egyértelműen lejárató kampányt folytat Róna Tamás főrabbi, a Rabbitestület elnöke ellen, amiért korrekt, partneri viszonyt ápol a kormánnyal. Sorra hagyják el a várost az óvodai dolgozók Ózdon, miután az ellenzéki vezetésű önkormányzat továbbra is csökkentett munkaidőben, kevesebb fizetésért foglalkoztatja őket. Érthető az, hogy a mai tizenéves fiatalok nem elékeznek rá, hogy a Gyurcsány-kormány milyen bűnöket követett el a kétezres években az emberek ellen – mondta Illés Boglárka a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidelitas elnöke szerint Gyurcsány Ferenc megpróbálja behálózni a fiatalokat, ezért a párt a korábbi miniszterelnök tíz fő bűnét felsoroló tájékoztató kampányt indított. Az Eurostat felmérése szerint tíz év alatt hét helyet javított Magyarország az egészségben eltöltött évek számában - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A vártnál sokkal jobban alakulnak a munkanélküliségi adatok Magyarországon - mondta Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő. Az Aldi magyarországi vállalatai az év végéig 250 új, kereskedelmi, logisztikai és informatikai munkahelyet hoznak létre Magyarországon - közölte az áruházlánc. A koronavírus-járvány ellenére az építőipar jól teljesít ötéves összehasonlításban, valamint uniós és regionális összevetésben is - mondta az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára. Sikerrel indult júliusban a Mahart nyaralóhajózási programja, jelentős az érdeklődés, a hajók kihasználtsága augusztusban 62 százalékos - közölte Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Hivatalosan is megalakul 2020 végéig a Visegrádi Négyek Plusz Hallgatói Szövetség, a szervezet bírósági bejegyzése már folyamatban van - írja a Magyar Nemzet. Olyan, párbeszédre alapuló európai uniós döntésekre van szükség, amelyek nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatépítését, valamint nem vetik vissza a Keleti Partnerség programot sem - közölte Szijjártó Péter miniszter. A fehérorosz hatóságok megerősítették egy tüntető halálát, akit az Aljakszandr Lukasenka elnök újraválasztása elleni demonstráción állítottak elő. Ő a két ismert halott egyike, aki a tüntetések erőszakos leverésének esett áldozatul. Litvánia lehetővé teszi a belépést az országba azon fehérorosz állampolgárok számára, akik humanitárius okokból szeretnének a balti államba jutni - jelentette be Saulius Skvernelis litván miniszterelnök. Szíriai határsértőket a szerb határ térségében segítő külföldi embercsempészek előállításáról számolt be a román határrendészet. Túszul ejtette a milánói dóm biztonsági őrét egy egyiptomi származású migráns. Sajtóhírek szerint az olasz rendőrök igazoltatni akarták a férfit, a 30 éves tettes azonban beszaladt a katedrálisba, ahol leteperte a biztonsági őrt. A rendőrök ezután körbe kerítették az agresszív férfit, majd lefegyverezték és őrizetbe vették. Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Janez Jansa szlovén miniszterelnök az Egyesült Államokat nevezte az egyetlen olyan nyugati hatalomnak, amely képes megbirkózni a biztonsági fenyegetések új formáival. A világon 20,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 748 ezer, a gyógyultaké pedig 12,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, amely megközelítette az 1600-at. Romániában az elmúlt 24 órában 1454 új fertőzöttet regisztráltak és 53 koronavírusos beteg vesztette életét. Horvátországban egy nap alatt 180-nal nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. Újabb rekordot döntött a fertőzöttek száma Németországban, a Robert Koch közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint 1445 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Olaszországban szeptember 7-ig kötelező a koronavírus-teszt elvégzése a Horvátországból, Görögországból, Máltáról és Spanyolországból érkező utazók számára, míg a Kolumbiából érkezőket kitiltották az ország területéről. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén - figyelmeztetett az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága. Az izraeli légierő ismét csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet, a Hamász állásaira, hogy megtorolja a déli területe elleni, robbanóanyaggal megrakott léggömbökkel végrehajtott akciókat - közölte a hadsereg. Izraelben sikeresen tesztelték az amerikai együttműködésben fejlesztett és korszerűsített Nyíl-2 légvédelmi rakéta-rendszert. Megszavazta a libanoni parlament, hogy Bejrútban szükségállapotot vezessenek be a múlt heti tragikus robbanást követő helyreállítás érdekében. A libanoni fővárosban 601 történelmi épület rongálódott meg az augusztus 4-i hatalmas robbanásban, közülük 70 összedőlhet, ha nem állítják helyre őket gyorsan - jelentette a libanoni nemzeti hírügynökség. Emberölés kísérletével gyanúsított bosznia-hercegovinai állampolgárságú férfit fogtak el az udvari határátkelőnél - közölte a rendőrség. Nők prostitúciós tevékenységét szervezte és a bevételből tartotta el magát egy somogyi testvérpár az ügyészség szerint, ezért vádat emelt ellenük - közölte a Somogy Megyei Főügyészség. Belehalt sérüléseibe az a nő, akit egy autó sodort el a 4-es főúton, Téglásnál. Egy irányítástechnikai berendezés meghibásodása miatt leállt a paksi atomerőmű 4. blokkja, az esemény a blokk biztonságát nem veszélyeztette, és a környezetre sincs hatással – közölte az erőmű. Verrasztó Dávid győzött 400 méter vegyesen a római Hét Domb elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. Visszatér a Forma-1-es Racing Point istállóhoz Sergio Pérez, aki koronavírus-fertőzés miatt hagyta ki a világbajnokság előző két futamát.