Hollik István: Egyre mélyebbre süllyed a dollárbaloldal

Hollik István emlékeztetett: valaki hazudik az ügyben, hiszen egymásnak ellenkező állításokat tesznek a baloldali politikusok. Kifejtette: Korányi Dávid, Karácsony Gergely tanácsadója és az Action for Democracy ügyintézője korábban azt állította, hogy kizárólag magyar emberek adhattak támogatást az álcivil szervezetnek, addig Márki-Zay Péter már azt hangoztatta, hogy nem csak a magyarok körében gyűjtöttek adományokat. Kiderült az is, hogy valójában nem kellett megadni az útlevélszámokat az adományozáshoz és az is világossá vált, hogy intézményi támogatások is érkeztek.

