Hollik István: Dobrev Klára a külföldi gyógyszergyártó multikat képviseli

A hétvégén meglesz az ötmillió beoltott, ez azt jelenti, hogy a korlátozó intézkedések nagy részét fel lehet oldani - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közölte: eltörlik a kijárási tilalmat és az üzletek kötelező zárásának időpontját. Közterületen nem lesz kötelező a maszkviselés. Az egyéni és csapatsport közterületen korlátozás nélkül megengedett. 700 ezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Már több mint 4 millió 898 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 886 ezren a második dózist is megkapták. 657 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 025-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 427 főre emelkedett. Részlegesen feloldották a kórházi látogatási tilalmat - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: a pünkösdi hétvégére való tekintettel és a járvány enyhülésének köszönhetően döntöttek az enyhítés mellett. Dobrev Klára a gyógyszergyártó multik zsoldjában áll - így reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra, hogy a DK-s képviselő több Pfizer-vakcinát követelt. Hollik István emlékeztetett, a baloldal politikája 2010 előtt is az volt, hogy külföldi multik mellé állt a magyar emberekkel szemben. Jogellenes és tisztességtelen, hogy nyilvánosságra hoznák a baloldali előválasztáson részt vevők nevét, mivel az különleges adatnak minősül - mondta a Magyar Nemzetnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Gyilkossággal és emberrablással is egyenértékű büntetést vonhat maga után bizonyos esetekben a pedofília – mondta a Fidesz frakcióvezetője Informátor című műsorunkban azokról a javaslatokról, amelyeket várhatón jövőhéten vitatnak meg az Országgyűlésben. Kocsis Máté közölte: a javaslatok között szerepel többek között az is, hogy létre kell hozni egy kereshető pedofil-nyilvántartást, valamint, tovább kell bővíteni a foglalkozási tilalom körét. A magyar termékek vásárlásának fontosságára hívta fel a figyelmet Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Ha a cserkészet fejlődik, Magyarország is erősödik - jelentette ki Rétvári Bence államtitkár a Magyar Cserkész Szövetség Imre Herceg-terv - közelebb egymáshoz elnevezésű, ifjúságnevelő és közösségfejlesztő programjának záró rendezvényén. 1,731 milliárd forintból újul meg részben vagy egészben száz templom és egy kápolna Fejér megyében - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Soponya református templomkertjében. Magyarország az alapszerződés szerint járt el, amikor megvétózta az EU többségi álláspontját az Izrael elleni rakétatámadások ügyében - közölte Szamizdat 8. című, magyarul és angolul is a miniszterelnöki honlapján megjelent írásában Orbán Viktor. A koronavírus-járvány mellett új politikai konfliktusok is jelentkeztek a közelmúltban, és a kölcsönös szankciók, valamint a „verbális incidensek” a globális gazdaság főszereplői között aggasztóak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország átvette az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét Németországtól a nemzetközi szervezet döntéshozó testületének Hamburgban tartott miniszteri találkozóján. A világon 165,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Világszerte jelentősen alábecsülték a koronavírus halálos áldozatainak a számát - derül ki WHO bejelentéséből, amely szerint a Covid-19-cel közvetlenül vagy közvetve összefüggő halálesetek valódi száma akár 6-8 millió is lehet. Szlovéniában tovább enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére bevezetett korlátozásokon: újraindulhat a konferenciaipar, és nem szabják meg az összejöveteleken részt vevők létszámának felső határát. Visszavonulóban van a tavaly március óta tartó koronavírus-járvány Csehországban. Bármely országból szabadon utazhatnak Spanyolországba június 7-e után azok, akiknek koronavírus elleni oltása már teljes - jelentette be a spanyol miniszterelnök. Ukrajnában a megelőző két nappal csaknem megegyező számú, mintegy ötezer új beteget jegyeztek fel, és a halálos áldozatoké is alig haladta meg a kétszázat. Franciaországban május 31-től minden nagykorú jelentkezhet a koronavírus elleni oltásra - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. A japán egészségügyi hatóságok jóváhagyták a Moderna és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináit, ám az egészségügyi minisztérium közlése szerint az utóbbit egyelőre nem fogják használni az oltási kampányban. Joe Biden amerikai elnök aláírta az ázsiai-amerikaiakkal szembeni gyűlöletbűncselekmények elleni fellépésről szóló törvényt, amelynek célja a koronavírus-járvány kezdete óta megszaporodott gyűlöletbűncselekmények elleni szigorúbb fellépés. Az európai uniós intézmények vezetői üdvözölték az Izrael és a Hamász iszlamista szervezet közötti tűzszünetről szóló bejelentést, és a helyzet megszilárdítására, és a tartós béke megteremtésére szólítottak fel. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette a tűzszünet utáni beszédében, hogy Izrael ezentúl nem fogja eltűrni rakéták kilövését a Gázai övezetből területére. Pokolgép robbant a palesztinokkal rokonszenvező tüntetésen az afgán határon fekvő pakisztáni Csaman városban, a merényletben hat ember meghalt, tizennégyen megsebesültek. Feloszlatja Aung Szan Szú Kjí pártját a mianmari junta által kijelölt választási bizottság azzal az indokkal, hogy csalt a választáson. A katalán parlament barcelonai ülésén a tartomány elnökévé választotta Pere Aragonés függetlenségi politikust. Irán terrorcselekményt követett el azzal, hogy 2020 januárjában lelőtt egy Teheránból induló ukrán utasszállító repülőgépet - döntött egy kanadai bíróság, megnyitva ezzel az utat az áldozatok családjainak kártérítési igénye előtt. A belga hatóságok immár negyedik napja keresik a több közéleti szereplőt, köztük Belgium legismertebb virológusát, Marc Van Ranstot is megfenyegető, szélsőséges jobboldali nézeteket valló, szökésben lévő fegyveres katonatisztet - írta a The Brussels Times Oroszországban metánbetörés történt a Rosztov megyei Dmitriadovka község szennyvíztisztítójában, tíz munkás életét vesztette, nyolc embert kórházban ápolnak. Felborult egy munkagép a Zala megyei Nemeshetésen, egy 43 éves férfi életét vesztette. Egy gépkocsi elgázolt egy elektromos kerekesszékest Csornán, a 67 éves helyi férfi a helyszínen életét vesztette. Félpályás korlátozást és jelzőlámpás forgalomirányítást vezetett be a Nógrád megyei Mátrakeresztesen a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a 3,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladásának korlátozását feloldották. BKK: A Lánchíd-felújításhoz kapcsolódóan kedden megkezdődik a Clark Ádám tér átépítése, az arra közlekedőknek útszűkületre kell számítaniuk. Eddig 14 ezer PCR-tesztet végeztek el a budapesti vizes Európa-bajnokságon - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az esemény 350 fős egészségügyi csapatának irányítója. Jani Réka bejutott a negyeddöntőbe a belgrádi női salakpályás tenisztornán. Babos Tímea és az orosz Vera Zvonarjova kettős kikapott a párosverseny elődöntőjében a belgrádi női salakpályás tenisztornán. A kenus Bodonyi Andrásnak nem sikerült kvótát szereznie az oroszországi Barnaulban rendezett olimpiai világkvalifikációs kajak-kenu versenyen, a magyar gyorsasági csapat így a maximális 18-ból 17 indulási joggal gazdálkodhat a nyári, tokiói játékokra. Giacomo Nizzolo nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 13. szakaszát, Egan Bernal megőrizte első helyét, Valter Attila maradt a 12. összetettben. A Szolnok 81:77-re legyőzte a Szombathely csapatát a férfi kosárlabda NB I döntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel 2:1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A Nemzetközi Sportlövő Szövetség felmentette Péni István válogatott sportlövőt, akinek a márciusi doppingtesztje pozitív lett. Gera Zoltán másodedzőként csatlakozik a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott stábjához - jelentette be Marco Rossi szövetségi kapitány.