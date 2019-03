Hollik István: Brüsszelnek tudomása lehetett, hogy terroristákat pénzel

Hollik István hangsúlyozta: a Magyarországon elfogott Hasszán F. is kapott név nélküli bankkártyát az Európai Bizottságtól, ezt a férfi ügyvédje is megerősítette. A testület azonban továbbra is azt állítja, hogy a migránskártyák veszélytelenek, valamint, hogy ellenőrzik az ilyen bankkártyát kapó embereket. Hollik István szerint azonban ha ez így van, akkor az EB-nek tudnia kellett, hogy az Iszlám Állam katonáját pénzelik. Hozzátette: a kormány egyenes válaszokat vár a bizottságtól.

Brüsszel tudott-e arról, hogy egy szír terroristavezér is kapott migránskártyát? Tehát tudomásuk volt-e arról, hogy az Iszlám Állam hóhérát pénzelik? Várjuk Brüsszel válaszát ezekre a fontos kérdésekre. Az emberek, az európai emberek is szeretnének végre tisztán látni, mert sokakat felháborít, hogy Brüsszel a migránskártyával a jelek szerint Európára törő terroristákat is pénzel – mondta Hollik István.