Hollik István: Brüsszel Péter megkapta a parancsot Manfred Weberéktől, és teljesíti is

– A kábítószerek elleni küzdelem országos és együttes fellépést kíván. Éppen ezért nem csak a kormánynak és a hatóságoknak kell felvennie a kesztyűt, a parlamentnek is ki kell vennie a részét a munkából – fogalmazott a lapnak adott interjúban Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője ismertette, hogy a kezdeményezésére parlamenti albizottság jött létre, amely segíti majd Horváth László kormánybiztos munkáját, egyúttal ellenőrizheti is a drogellenes folyamatokat.

A kormánypárti politikus nagy sajnálattal tapasztalta, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része nem jelent meg az alapításnál, szavazatukkal tehát nem támogatták ezt a kezdeményezést. Szerinte úgy látszik, hogy az ellenzéknek a kábítószer-ellenes küzdelem nem fontos. Az Országgyűlés számára benyújtott törvénycsomagról közölte, hogy az szigorúbb és egyértelműbb jogi keretet teremt, valamint elmélyíti a kábítószer fogalmát.

Mint jelezte, erre azért van szükség, mert a dizájnerdrogok világa gyorsan változik, és fel kell venni a tempót a hatékony védekezés érdekében.

A baloldal és a főváros vezetése által képviselt megengedőbb drogpolitikáról szólva Hollik István megjegyezte: a fővárosnak drogpolitikája és nem drogellenes politikája van. – Ez óriási probléma, Karácsony Gergely és a Tisza Párt pedig ezt a liberális, kiskapukat nyitó politikát támogatja. Ráadásul Budapest erősen sújtott a drogkérdésben, elég csak a csepeli rekordfogásra gondolni, ahol 7,5 tonnányi kristályalapanyagot foglalt le a rendőrség. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, ha mindez az utcára kerül – tette hozzá. A KDNP képviselője az energiaitalok fogyasztását korlátozó törvény kapcsán megjegyezte, hogy hiába gáncsoskodtak Brüsszelből és húzták az időt, már közel van a törvény elfogadása. Ismertette, hogy április 29-én, kedden kerül napirendre a törvény elfogadása.

Kollár Kingának, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének nagy botrányt okozó szavait Hollik István egy szóban értékelte: hazaárulás.

– Kollár Kinga egyértelművé tette mindenkinek feketén-fehéren: Brüsszel Péterék azon dolgoznak, hogy a magyar embereknek minél rosszabb legyen. Abban bíznak, hogy a felháborodás hullá­main hatalomra kerülhetnek. Ennél aljasabb dolgot nem is tudok elképzelni a politikában – tette hozzá. Hollik szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter miért nem szólította lemondásra Kollár Kingát, ugyanis a Tisza Párt álláspontját mondta el.

,,Ez nem egy önálló, félrecsúszott gondolat volt. Ez a Tisza Párt és Magyar Péter álláspontja is" – húzta alá.

Ezért fontos a Voks 2025 az ukrán EU-tagságról

Arról, hogy a Tisza Párt többször is hitet tett Ukrajna uniós csatlakozása mellett, a KDNP képviselője úgy vélekedett, hogy Brüsszel Péter megkapta a parancsot Manfred Weberéktől, és teljesíti is, amit vállalt. – Mivel egy feketeöves, megrögzött hazudozóról beszélünk – aki nemcsak a családját és a politikai közösségét árulta el, hanem a hazáját is –, nem kell meglepődnünk azon, hogy hangosan nem foglal állást. De ez a tettein és a szándékain nem változtat. Mindent megszavaznak az EP-ben, ami Ukrajna pénzügyi támogatását irányozza elő, és mindent megtesznek azért, hogy Ukrajnát gyorsítópályán felvegyék az unióba – fogalmazott. A kormánypárti politikus jelezte, hogy ez viszont felfoghatatlan anyagi terhet jelentene Magyarországnak is, és csak az európai adófizetők, köztük a magyarok innák meg a levét.

,,Ezt nem fogjuk hagyni! Ezért fontos, hogy mindenki részt vegyen a Voks 2025-ön" – szögezte le Hollik István.

