Hollik István: A magyarok nem kérnek az illegális bevándorlásból és a migránsgettókból

Megosztás itt:

Hollik István közlése szerint a nemzeti konzultáción keresztül több mint másfél millió ember fejtette ki a véleményét a magyar szuverenitást leginkább érintő kérdésekről.

Hozzátette, hogy 2015 óta Brüsszel - a magyar dollárbaloldallal szövetségben - azon munkálkodik, hogy minden akadályt elhárítson az illegális bevándorlók tömegei elől, és így korlátlanul és ellenőrizetlenül érkezhessenek milliók Európába.

Hangsúlyozta, hogy Brüsszelt és a dollárbaloldalt még a tavalyi, Izraelt ért terrortámadás és az azt követő nyugat-európai terrorpárti tüntetéssorozat, valamint merényletek sem térítették jobb belátásra. "Sőt, épp ellenkezőleg: a brüsszeli bürokraták előálltak az új migrációs paktummal, amellyel szétterítenék a terrorveszélyt Európában és migránsgettókat hoznának létre" - fogalmazott Hollik István.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy folytatta, ezt a tervet a dollárbaloldal képviselői mind megszavazták és szándékaikat most már nem is titkolják: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég be is vallotta, hogy az illegális bevándorlók elleni politika miatt tartják vissza a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat.

"Hát mi ez, ha nem nyílt politikai zsarolás" - tette fel a kérdést Hollik István.

Kiemelte, hogy a nemzeti konzultáció segítségével azonban a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: "továbbra sem vagyunk zsarolhatók, az illegális bevándorlás ügye nem alku tárgya, nem fogjuk hagyni, hogy az illegális bevándorlókkal elárasszák Magyarországot".

"A Fidesz-KDNP ezért továbbra is kiáll az illegális bevándorlás ellen, hiszen Magyarország a magyaroké" - mondta Hollik István.

MTI