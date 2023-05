Hollik István: a baloldal háborúpárti álláspontja hihetetlen kockázatokat rejt magában

Megosztás itt:

Hollik István teljesen világosnak nevezte, hogy Európa, és benne Magyarország számára is a legfontosabb kérdés úgy hangzik: háború vagy béke. Ez a két opció van, más nem lehetséges, és a magyar politikában is mindenkinek erre a kérdésre kell választ adnia - tette hozzá.

Hangsúlyozta: az egyértelmű, hogy a kormánypártok válasza a béke, viszont a baloldal úgy döntött, hogy a háború pártjára áll. Ez korábban is eléggé nyilvánvaló volt Tordai Bence, vagy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is világossá tette, hogy hadieszközöket, lőfegyvereket, vagy ha kell, katonákat is küldenének a konfliktusba.

Karácsony Gergely főpolgármester pedig talán még ennél is tovább ment azzal, amikor azt mondta, hogy szerinte mi már hadban állunk - fogalmazott Hollik István.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ha Magyarország elkezdene fegyvereket szállítani, azt fizikailag nem tudná másképp, csak Kárpátalján keresztül, ahol magyarok élnek, és ez közvetlenül is fenyegetné az életüket.

Hollik István jelezte: a kormány békepárti álláspontja arra is rámutat, hogy nemcsak Magyarország békéjét és biztonságát garantálnák, hanem azt is szeretnék, hogy a szomszédban tartó háború is minél hamarabb véget érjen. A baloldal azonban nemcsak nem akar véget vetni a háborúnak, hanem még bele is sodorná Magyarországot - fűzte hozzá.

A nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója elmondta, hogy arról a veszélyről, kockázatról, amit a baloldal háborúpárti politikája jelent, minden magyar embernek tudnia kell, és erre a "felelőtlen kockázatvállalásra" minden magyar embernek emlékezni kell akkor, amikor a következő választásokon az urnához járul.

Hollik István kijelentette: amit Karácsony Gergely mondott, az egy háborúpárti deklaráció. Ez pedig azt jelenti, hogy ő világossá tette: az a politikai közösség, amihez tartozik, a baloldal, egyértelműen azt az álláspontot képviseli, amelyet egyébként ma Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok.

Ők azt mondják, hogy ebben a helyzetben nem a békére kell törekedni, hanem a háborús nyomást kell erősíteni. Ez viszont azt is jelenti, hogy még több fegyvert kell küldeni a háborúba, egyre messzebbre tolják a háború végének időpontját, és addig minden nap emberek halnak meg - mutatott rá a kormánypárti politikus. Ráadásul amíg a háború tart, Nyugat Európa gazdasága nem tud fellélegezni.

Sem morálisan, sem gazdaságilag, sem a biztonság szempontjából, semmilyen módon nem tartható a háborús álláspont - összegzett Hollik István.

Azonban megjegyezte: lehet, hogy az áll a háttérben, hogy a baloldalt külföldről finanszírozzák több milliárd forinttal, és azok, akik ezt a pénzt nekik adták, szintén a háború pártján vannak.

Lehet, hogy azért van szükség a háborúpárti deklarációra időről időre, hogy világossá váljon a külföldi finanszírozók számára az, hogy a magyar baloldal úgy cselekszik, ahogy azt tőle elvárják - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

BORÍTÓKÉP: Hollik István Facebook-oldala